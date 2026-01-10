أخبار التوك شو | اختفاء شيرين عبد الوهاب.. معاناة مرضى السيلياك من أجل العلاج.. من يرأس مجلس النواب 2026؟

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

يتبقى موعد الضرب .. مصطفى بكري: الوضع في إيران يتجه نحو التصعيد بقوة

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الوضع في إيران يتجه نحو التصعيد بشكل كبير، مع استمرار المظاهرات والاحتجاجات في مختلف المدن، مشيرا إلى أن قرار توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى إيران قد تم اتخاذه، والمتوقع أن يتم تنفيذه في القريب العاجل.

حلمي جواز سفر مصري.. القاريء البريطاني محمد أيوب: شرف لي وجودي بدولة التلاوة

في حديثه عن مشاركته في برنامج "دولة التلاوة"، عبر القارئ محمد أيوب عن سعادته الكبيرة، مؤكدًا أن تواجده في هذا البرنامج هو شرف له، مشيرًا إلى أن البرنامج هو الذي صنع العديد من نجوم التلاوة، وأن مصر دائمًا ما تُنتج مواهب عظيمة في هذا المجال.

مصطفى بكري: أبناء الصعيد يفتخرون بشيخ الأزهر في ميلاده الثمانين

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أكمل عامه الثمانين يوم الثلاثاء الماضي.

الكتكوت السبب.. شعبة الدواجن تعلن المؤشرات الأولية لـ الأسعار برمضان

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة وتحديدا خلال شهر رمضان سيتم تحديدها من خلال التكلفة الفعلية لكل دجاجة.

مسئول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسا فوق القانون

قال د. جيمس راسل، المسئول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب يعتمد في قراراته على عقله الخاص وأخلاقه الشخصية، مشيرًا إلى أنه لا يعترف بالقيود القانونية أو الدولية ما دام لا يهدف إلى إيذاء المدنيين.

دولة التلاوة| أحمد حسن يحصد أعلى الدرجات.. وعمر علي يغادر المسابقة

ودّع المتسابق عمر علي عوض، برنامج "دولة التلاوة"، في الحلقة السابعة عشرة؛ بعد حصوله على 268 درجة، وهي أقل الدرجات بين المتسابقين، مع فرصة للبقاء عبر تصويت الجمهور.

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة عاجلة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "ما حدش يعرف عنها حاجة، ولأدق ناقوس الخطر، اظهري يا شيرين واتكلمي، وأنا بحبك، وأول مرة تطلعي في التليفزيون كان معايا، وآخر مرة كمان، ونا بقول: شيرين لن تتكرر".

اسمه مفاجأة.. مصطفى بكري: رئيس مجلس النواب القادم ربما يكون من المعينين

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، ستعلن اليوم السبت في تمام الساعة الثانية ظهرا.

وأضاف مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أتوقع أن شخصية معينة ستكون مفاجئة، تترأس مجلس النواب القادم.

معاناة مرضى السيلياك.. مصطفى بكري ينقل استغاثة الأهالي لتخفيف المعاناة

سلط الإعلامي مصطفى بكري، الضوء على معاناة مرضى السيلياك هذا المرض المناعي المعروف بحساسيته وهو موجود في القمح والدقيق.

تاريخها يعود إلى 1820.. حكاية فاروق حسني مع سجادة باريس الثمينة

كشف الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق عن شغفه الكبير بالسجاد النادر، معتبرًا أن السجادة ليست مجرد قطعة أثاث، بل عمل فني متكامل يعكس ذائقة صاحب المنزل وشخصيته.