قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجرت عملية تحويل.. مواطنة تطالب الصحة بتصحيح جنسها أمام المحكمة
لم يعد مجرد بريد إلكتروني.. جوجل تضيف مساعد ذكي يعيد ترتيب بريدك
ما سبب قلة البركة في المال؟.. اجتنب 7 أفعال وردد هذا الدعاء
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 10 يناير 2026
نيرمين طاحون: التضخم ليس قدرًا ويحتاج قرارات جريئة وإصلاح جذري للاقتصاد
كأس عاصمة مصر.. مواعيد مباريات السبت والأحد والإثنين
قمة نارية بين الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا
حالة الطقس اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة والأجواء شديدة البرودة
تشكيل المنتخب المتوقع أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية
شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار
كم عدد أيام الصيام المتبقية في رجب؟.. هذا اليوم يبعدك عن جهنم مسيرة 70 سنة
أخبار التوك شو | اختفاء شيرين عبد الوهاب.. معاناة مرضى السيلياك من أجل العلاج.. من يرأس مجلس النواب 2026؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | اختفاء شيرين عبد الوهاب.. معاناة مرضى السيلياك من أجل العلاج.. من يرأس مجلس النواب 2026؟

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد شحتة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

يتبقى موعد الضرب .. مصطفى بكري: الوضع في إيران يتجه نحو التصعيد بقوة

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الوضع في إيران يتجه نحو التصعيد بشكل كبير، مع استمرار المظاهرات والاحتجاجات في مختلف المدن، مشيرا إلى أن قرار توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى إيران قد تم اتخاذه، والمتوقع أن يتم تنفيذه في القريب العاجل.

حلمي جواز سفر مصري.. القاريء البريطاني محمد أيوب: شرف لي وجودي بدولة التلاوة

في حديثه عن مشاركته في برنامج "دولة التلاوة"، عبر القارئ محمد أيوب عن سعادته الكبيرة، مؤكدًا أن تواجده في هذا البرنامج هو شرف له، مشيرًا إلى أن البرنامج هو الذي صنع العديد من نجوم التلاوة، وأن مصر دائمًا ما تُنتج مواهب عظيمة في هذا المجال.

مصطفى بكري: أبناء الصعيد يفتخرون بشيخ الأزهر في ميلاده الثمانين

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أكمل عامه الثمانين يوم الثلاثاء الماضي.

الكتكوت السبب.. شعبة الدواجن تعلن المؤشرات الأولية لـ الأسعار برمضان

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة وتحديدا خلال شهر رمضان سيتم تحديدها من خلال التكلفة الفعلية لكل دجاجة.

مسئول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسا فوق القانون

قال د. جيمس راسل، المسئول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، إن الرئيس  دونالد ترامب يعتمد في قراراته على عقله الخاص وأخلاقه الشخصية، مشيرًا إلى أنه لا يعترف بالقيود القانونية أو الدولية ما دام لا يهدف إلى إيذاء المدنيين.

دولة التلاوة| أحمد حسن يحصد أعلى الدرجات.. وعمر علي يغادر المسابقة

ودّع المتسابق عمر علي عوض، برنامج "دولة التلاوة"، في الحلقة السابعة عشرة؛ بعد حصوله على 268 درجة، وهي أقل الدرجات بين المتسابقين، مع فرصة للبقاء عبر تصويت الجمهور.

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة عاجلة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "ما حدش يعرف عنها حاجة، ولأدق ناقوس الخطر، اظهري يا شيرين واتكلمي، وأنا بحبك، وأول مرة تطلعي في التليفزيون كان معايا، وآخر مرة كمان، ونا بقول: شيرين لن تتكرر".

اسمه مفاجأة.. مصطفى بكري: رئيس مجلس النواب القادم ربما يكون من المعينين

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، ستعلن اليوم السبت في تمام الساعة الثانية ظهرا.

وأضاف مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أتوقع أن شخصية معينة ستكون مفاجئة، تترأس مجلس النواب القادم.

معاناة مرضى السيلياك.. مصطفى بكري ينقل استغاثة الأهالي لتخفيف المعاناة

سلط الإعلامي مصطفى بكري، الضوء على معاناة مرضى السيلياك هذا المرض المناعي المعروف بحساسيته وهو موجود في القمح والدقيق.

تاريخها يعود إلى 1820.. حكاية فاروق حسني مع سجادة باريس الثمينة

كشف الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق عن شغفه الكبير بالسجاد النادر، معتبرًا أن السجادة ليست مجرد قطعة أثاث، بل عمل فني متكامل يعكس ذائقة صاحب المنزل وشخصيته.

أخبار التوك شو البرامج التليفيزيونية التوك شو سيرين عمرو أديب مصطفى بكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

مصر وكوت ديفوار

اتفرج براحتك مجانًا.. قنوات مفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وكوت ديفوار

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الأهلي

صفقة الأهلي توقع رسميًا لريد ستار بلجراد الصربي

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان | استقرار الأحوال الجوية.. استئناف حركة الملاحة النيلية.. انطلاق امتحانات النقل

وكيل وزارة الصحة ببني سويف

صحة بني سويف تحيل صيدليًا للتحقيق لادعائه بالتكليف مديرًا لإدارة سمسطا

صيانة محولات واعمدة الكهرباء

قطع التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بأبوقرقاص

بالصور

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية

لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟

علامات الكبد الدهني تُشخص خطأ.. اعرفها قبل فوات الأوان

علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

فيديو

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد