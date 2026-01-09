مصطفى بكري: أبناء الصعيد يفتخرون بشيخ الأزهر في ميلاده الثمانين

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أكمل عامه الثمانين يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن شيخ الأزهر شغل العديد من المناصب الرفيعة منها: مفتي الديار المصرية ورئيس مجلس حكماء المسلمين.

وتابع: سنوات عديدة حملت في طياتها سجل حافل لشيخ الأزهر بالعلم الواسع والعمل الدؤوب والدفاع عن قيم الإسلام والتعايش السلمي.

وأكد أن شيخ الأزهر مواقفه متعددة لدعم القضية الفلسطينية وقضايا العرب والمسلمين، قائلا: نفخر نحن أبناء الصعيد والمصريين والعرب والمسلمين أن يكون على قمة الأزهر رجل بأخلاقيات وعلم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.