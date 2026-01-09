قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسن عصفور: واشنطن سعت لتنظيم موازٍ لمنظمة التحرير.. وحماس طالبت بـ 40% من مقاعدها
مدرجات الرباط تتكلم لغة إفريقيا .. الجماهير المغربية تساند لومومبا
اتفرج براحتك مجانًا.. قنوات مفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وكوت ديفوار
زيادة جديدة في أسعار الذهب الجمعة 9 يناير 2025.. ارتفاع الجنيه الذهب وعيار 21
صفقة الأهلي توقع رسميًا لريد ستار بلجراد الصربي
طفل يقود سيارة ويدهس سيدتين.. مصطفى بكري يعلق على حادث مؤسف
السيطرة علي حرسق مخزن المواسير في المنوفية.. صور
شاومي SU7 2026 تتألق مجددًا.. حزمة خارقة من التحديثات
القط نيمبوس يتوقع خسارة منتخب مصر.. عالمة أزهرية: توقعاته لا يؤخذ بها ولا تصدق
الكتكوت السبب.. شعبة الدواجن تعلن المؤشرات الأولية لـ الأسعار برمضان
منتخب الكاميرون يسجل رقما تاريخيا في أمم إفريقيا
هخترع حجة وانزل بالراجل واطلع انت خلص.. تفاصيل جريمة بشعة في أسيوط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مسئول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسا فوق القانون

عبد الخالق صلاح

قال د. جيمس راسل، المسئول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، إن الرئيس  دونالد ترامب يعتمد في قراراته على عقله الخاص وأخلاقه الشخصية، مشيرًا إلى أنه لا يعترف بالقيود القانونية أو الدولية ما دام لا يهدف إلى إيذاء المدنيين.

وأضاف راسل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "عين على أمريكا" مع الإعلامية رغدة  منير ، على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن هذا التوجه يعكس نموذجًا للرئيس الذي يضع نفسه فوق القانون، مؤكدًا أن السياسات الداخلية للولايات المتحدة شهدت إرسال عملاء فيدراليين إلى بعض الولايات، ما أدى إلى مقتل مواطنين أمريكيين دون أي إجراءات قانونية دستورية.

وأكد راسل أن هذا النهج امتد إلى السياسة الخارجية، مشيرًا إلى أن ترامب يرى أن حماية المصالح الأمريكية الكبرى تتطلب تجاوز أي التزامات دولية، وهو ما صدم حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، معتبرًا أن هذا يمثل نسخة جديدة من سياسات العلاقات الدولية التي تأسست بعد إنشاء الأمم المتحدة ومعاهدات الدفاع الدولي مثل الناتو. 

