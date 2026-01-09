مسئول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسا فوق القانون

قال د. جيمس راسل، المسئول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب يعتمد في قراراته على عقله الخاص وأخلاقه الشخصية، مشيرًا إلى أنه لا يعترف بالقيود القانونية أو الدولية ما دام لا يهدف إلى إيذاء المدنيين.

وأضاف راسل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "عين على أمريكا" مع الإعلامية رغدة منير ، على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن هذا التوجه يعكس نموذجًا للرئيس الذي يضع نفسه فوق القانون، مؤكدًا أن السياسات الداخلية للولايات المتحدة شهدت إرسال عملاء فيدراليين إلى بعض الولايات، ما أدى إلى مقتل مواطنين أمريكيين دون أي إجراءات قانونية دستورية.

وأكد راسل أن هذا النهج امتد إلى السياسة الخارجية، مشيرًا إلى أن ترامب يرى أن حماية المصالح الأمريكية الكبرى تتطلب تجاوز أي التزامات دولية، وهو ما صدم حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، معتبرًا أن هذا يمثل نسخة جديدة من سياسات العلاقات الدولية التي تأسست بعد إنشاء الأمم المتحدة ومعاهدات الدفاع الدولي مثل الناتو.