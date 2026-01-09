معاناة مرضى السيلياك.. مصطفى بكري ينقل استغاثة الأهالي لتخفيف المعاناة

سلط الإعلامي مصطفى بكري، الضوء على معاناة مرضى السيلياك هذا المرض المناعي المعروف بحساسيته وهو موجود في القمح والدقيق.

وقال مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن هناك أكثر من مليون حالة مرضية بمرض السيلياك في مصر، بخلاف الحالات الأخرى التي تبحث عن التشخيص الصحيح.

واستعرض مصطفى بكري، في تقرير مصور معاناة مرضى السيلياك الذي يصيب الأطفال، ويحول حياتهم إلى جحيم، حتى أن الآباء والأمهات لم يكونوا يعرفوا حقيقة هذا الأمر.

واشتكي أولياء الأمور من غلاء أسعار الأدوية والعلاج، وبالرغم من ذلك لا يدرج هذا المرض في قائمة الأمراض المزمنة.