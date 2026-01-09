قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمم أفريقيا | مهند لاشين: مواجهة كوت ديفوار صعبة.. وسنقدم مباراة كبيرة
مالي عينى.. فرح الموجي تطرح أحدث أغانيها بعد زواجها من أحمد جمال
أجواء روحانية قبل إحياء ذكرى مولد السيدة زينب .. شاهد
عمرو أديب: ما يحدث بالمنطقة استنزاف للموارد.. وتاجر السلاح المستفيد الوحيد
ترامب: شركات النفط الأمريكية ستعتمد على العمال الفنزويليين
ترامب يدعو الصين وروسيا لشراء النفط من الولايات المتحدة
دورتموند يتعادل مع فرانكفورت 3-3 في الدوري الألماني
فوائد الكاكاو لمرضى الضغط .. كيف تساعد الشوكولاتة الداكنة على خفض ضغط الدم؟
بعد اعتقال مادورو .. ترامب: فنزويلا أصبحت حليفًا
إسماعيل صيباري يفوز بجائزة رجل مباراة المغرب ضد الكاميرون بربع نهائي أمم إفريقيا
المرض ينهك الإنسان.. فاروق حسني يتحدث عن تفاصيل حالته الصحية
أسامة فيصل : مواجهة كوت ديفوار ليست سهلة.. ونتمنى من الجمهور مساندتنا.. خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

معاناة مرضى السيلياك.. مصطفى بكري ينقل استغاثة الأهالي لتخفيف المعاناة

محمد شحتة

سلط الإعلامي مصطفى بكري، الضوء على معاناة مرضى السيلياك هذا المرض المناعي المعروف بحساسيته وهو موجود في القمح والدقيق.

وقال مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن هناك أكثر من مليون حالة مرضية بمرض السيلياك في مصر، بخلاف الحالات الأخرى التي تبحث عن التشخيص الصحيح.

واستعرض مصطفى بكري، في تقرير مصور معاناة مرضى السيلياك الذي يصيب الأطفال، ويحول حياتهم إلى جحيم، حتى أن الآباء والأمهات لم يكونوا يعرفوا حقيقة هذا الأمر.

واشتكي أولياء الأمور من غلاء أسعار الأدوية والعلاج، وبالرغم من ذلك لا يدرج هذا المرض في قائمة الأمراض المزمنة.

مصطفى بكري مرضى السيلياك أمراض القمح التحاليل التشخيص

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

الطفلة

زوجة الأب تعتدي بالضرب المبرح على صغار زوجها.. والأمن يكشف الحقيقة

حالة الطقس

الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل

مبادرة ستر ودفاء

ستر ودفا .. مبادرة ومعرض خيري مجاني للملابس بمطروح

خلال أعمال ترميم الهبوط الارضى

فى استجابة فورية .. ترميم الهبوط الأرضى بكوبري رأس الحكمة

رعاية بورسعيد الصحية تنفذ برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة أفراد الأمن بالمنشآت الصحية

رعاية بورسعيد تنفذ برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة أفراد الأمن بالمنشآت الصحية

بالصور

فوائد الكاكاو لمرضى الضغط .. كيف تساعد الشوكولاتة الداكنة على خفض ضغط الدم؟

عادات يومية فعّالة لتطهير الجسم من السموم.. وتحسين صحتك

علاج الإمساك المزمن عند كبار السن والأطفال

ما هو التهاب العصب السابع .. وما طرق علاجه؟

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

