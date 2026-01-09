تاريخها يعود إلى 1820.. حكاية فاروق حسني مع سجادة باريس الثمينة

كشف الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق عن شغفه الكبير بالسجاد النادر، معتبرًا أن السجادة ليست مجرد قطعة أثاث، بل عمل فني متكامل يعكس ذائقة صاحب المنزل وشخصيته.

وقال فاروق حسني، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، إنه يقدّر السجاد تقديرًا خاصًا لما يتطلبه من وقت وجهد في صناعته، مشيرًا إلى امتلاكه سجادة نادرة يعود تاريخها إلى عام 1820، عثر عليها بالصدفة في باريس.

وأوضح وزير الثقافة الأسبق أن أي منزل يمكن الحكم على صاحبه من خلال ما يقتنيه من لوحة فنية وسجادة، مؤكدًا أن هذه المقتنيات تعكس خبرة الإنسان ووعيه وضميره الداخلي، وتجعل الزائر يشعر بأنه في عالم مختلف.

وتطرق فاروق حسني إلى علاقته بالأصدقاء، مؤكدًا أن دائرة أصدقائه تقلصت مع مرور الوقت بسبب العمر والظروف الصحية.

ولفت إلى أنه بات يفضل الصحبة القريبة المتوافقة معه فكريًا وفلسفيًا، والتي لا تتطلب جهدًا أو كثرة كلام، قائلاً: اللي موجودين دلوقتي حواليا هما الأقرب والأكثر انسجامًا.