متحف فاروق حسنى.. وزير الثقافة الأسبق يكشف تفاصيل خاصة | فيديو

تحدث الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن تفاصيل متحفه الفني الخاص، كاشفًا عن الدوافع الإنسانية والثقافية التي قادته لإنشاء هذا الصرح الفني، مؤكدًا أن الفكرة جاءت من إحساس عميق بالمسؤولية تجاه المجتمع، ورغبة صادقة في رد الجميل للفن والثقافة اللذين منحاه الكثير على مدار مسيرته الطويلة.

وأوضح فاروق حسني، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن فكرة المتحف ولدت من إحساس دائم بالعطاء، ورغبة في أن يقدم خلاصة تجربته الفنية والإنسانية للمجتمع، لا سيما الأجيال الشابة، مشيرًا إلى أنه فضّل في سنواته الأخيرة أن تصبح مقتنياته الفنية ملكًا للمجتمع، وليست حكرًا عليه شخصيًا.

وأكد وزير الثقافة الأسبق، أنه لم يرغب في أن يكون المتحف مجرد مكان يحمل اسمه ويعرض أعماله فقط، بل حرص على أن يضم المتحف أعمالًا متنوعة لكبار الفنانين المصريين والعالميين، في إطار رؤية تهدف إلى تقديم بانوراما شاملة للفن التشكيلي، تتيح للزائر فرصة الاطلاع على مدارس فنية مختلفة محلية وعالمية.

وأشار فاروق حسني إلى أن المتحف يضم أعمالًا لفنانين عالميين بارزين إلى جانب رواد الفن التشكيلي المصري والعالمي، موضحًا أن اختيار هذه الأعمال جاء بعناية لتكون ذات قيمة فنية وتاريخية، وتليق بعرضها في إطار متحفي مفتوح للجمهور.