فاروق حسني ينعى الدكتور صابر عرب: نموذج خلوق يحتذى به

نعى الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، الدكتور صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق.

وكتب فاروق حسني: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعى بمشاعر الحزن والأسى الصديق العزيز الدكتور صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، الذي عرفته إنسانًا نبيلاً وزميلاً فاضلاً ومثقفًا قيمًا، فكان نموذجًا خلوقًا يُحتذى به في إدارة العمل الثقافي، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويؤنسه برحابه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وأصدقاءه وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان».

وتوفي إلى رحمة الله تعالى اليوم، الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق.

ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة المهن التمثيلية برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف زكي، وباسم مجلس إدارة النقابة، رحيل وزير الثقافة الأسبق الدكتور محمد صابر عرب، أحد القامات الثقافية الكبيرة.

واكدت النقابة في بيانها الصادر اليوم الأحد، ان الراحل كان نموذجًا للمثقف المستنير والمسؤول الوطني، وأسهم خلال مسيرته الحافلة في دعم الفنون والآداب، وتعزيز دور الثقافة كقوة ناعمة مؤثرة في وجدان المجتمع.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، ومحبيه، وتلاميذه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.