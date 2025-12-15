الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أعلنت الشرطة الأسترالية أن منفذي الهجوم المسلح الذي وقع في شاطئ بوندي بمدينة سيدني هما أب وابنه، يبلغان من العمر 50 و24 عامًا، ما أسفر عن سقوط 16 قتيلا وإصابة العشرات، في واحدة من أكثر الهجمات دموية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن عدد المصابين ارتفع إلى نحو 38 شخصًا، بينهم ضابطا شرطة، جرى نقلهم إلى مستشفيات مختلفة، عقب حادث إطلاق النار الذي وقع الأحد أثناء احتفالات الجالية اليهودية بعيد الأنوار «حانوكا».

وأكدت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان رسمي وفاة 16 شخصًا وبقاء قرابة 40 آخرين تحت الرعاية الطبية، دون أن توضح ما إذا كانت الحصيلة تشمل أحد منفذي الهجوم، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.

وشهد محيط شاطئ بوندي، أحد أشهر الشواطئ السياحية في العالم، إجراءات أمنية مشددة عقب الهجوم، فيما أعلنت الشرطة إلقاء القبض على مشتبه به ومقتل آخر.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي مشاهد إطلاق النار بـ"المرعبة والمؤلمة"، مؤكدًا تضامن الحكومة مع الضحايا وذويهم. كما قال رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، إن الهجوم كان مخططًا له لاستهداف اليهود في سيدني بالتزامن مع اليوم الأول من عيد “حانوكا”، مشددًا على أن السلطات ستبذل كل ما في وسعها لضمان أمن الجالية اليهودية في البلاد.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من هجوم آخر استهدف كنيسًا يهوديًا في مدينة ملبورن مطلع ديسمبر 2024، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف الأمنية وتصاعد أعمال العنف بدوافع الكراهية في أستراليا.