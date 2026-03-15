ساعات التعب والإنسانية.. قصة عامل النظافة الذي أسر القلوب على الإنترنت

في لقطة لفتت انتباه رواد مواقع التواصل، ظهر عامل النظافة وهو يستريح بعد ورديته الأولى، لتصبح صورته حديث المتابعين وتعاطفهم على الإنترنت.

وهذا الموقف البسيط كشف جانبًا إنسانيًا من حياة من يعملون بلا كلل للحفاظ على نظافة المدن، وسط ساعات عمل طويلة ومتعبة.

قال عامل النظافة إنه لم يكن على علم بالتقاط الصورة له، مؤكدًا أنه في ذلك الوقت كان يشعر بالإرهاق بعد الانتهاء من ورديته الأولى، فقرر أن يستريح قليلًا ليستعيد نشاطه قبل بدء الوردية الثانية.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”: "أنا أعمل ورديتين يوميًا، وفي يوم التقاط الصورة كنت أعاني من ألم في أسناني وشعور بالتعب في جسمي، فقررت أخذ قيلولة قصيرة بعد انتهاء أول وردية حتى أتمكن من إكمال الثانية، وبقيت ممسكًا بالأدوات الخاصة بي لأحافظ عليها أثناء الراحة".

وأشار إلى أنه تفاجأ بانتشار صورته على مواقع التواصل، وشعر بالسعادة لتعاطف المتابعين وكلماتهم الإيجابية تجاهه.