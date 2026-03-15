قبل عيد الفطر المبارك..حملات رقابية في المحافظات لضبط الأسواق ومحاسبة المخالفين

تشن الأجهزة التنفيذية والرقابة بالمحافظات حملات تفتيشية لضبط الاسواق ومعاقبة المخالفين الذين يتلاعبون بالاسعار السلع والمنتجات..

المنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، للتصدي بحزم لمحاولات التلاعب في السلع التموينية والاستراتيجية، وضبط المخالفين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين شنت حملات رقابية موسعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 214 مخالفة تموينية متنوعة خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية.

وفي مجال مجابهة المتلاعبين بالسلع المدعمة، تمكنت الحملات من ضبط سيارة ربع نقل محملة ب 200 كرتونة زيت تمويني مدعم بإجمالي 2400 زجاجة قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 164 مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، ومخالفات غلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم وجود ميزان أو ماكينة صرف داخل المخبز وتعطيل إجراءات التفتيش.

أما في قطاع الأسواق، فقد تم تحرير 47 محضرًا تموينيًا شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، وبيع سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية وعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم التحفظ على كميات من السلع الغذائية واللحوم والمنتجات المختلفة المخالفة.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير محضر بيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي المعلن مع مصادرة 20 أسطوانة بوتاجاز منزلية، كما تم تحرير محضر لإدارة محطة وقود بدون ترخيص، والتحفظ على كمية من المواد البترولية.

قنا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملات مكبرة أسفرت عن تحرير 41 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وشملت المخالفات المرصودة ضبط حالات ذبح خارج السلخانة الرسمية، وإدارة وتشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ونقص أوزان الخبز المدعم.

وقال المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الحملات في قطاع المواد البترولية، نجحت في تحرير محضرين لبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، بالمخالفة للقرار رقم 163 لسنة 1950 والقرار رقم 184 لسنة 2017 الخاص بتنظيم وتداول المواد البترولية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد المستودعات لعدم وجود الاخطارات الشهرية الرسمية، بالمخالفة للضوابط المنظمة لتداول أسطوانات البوتاجاز.

وأضاف القط، أن الجهود الرقابية أسفرت عن ضبط كميات من المنتجات والسلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة.

وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، استمرار المتابعة اليومية وحملات التفتيش المفاجئة خلال أيام العيد، مشددًا على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يحاول التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو عرض منتجات غير صالحة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومستودعات المواد البترولية بنطاق المحافظة، وذلك تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك لضمان توافر السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

الغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط أصحاب 6 مخابز بطنطا والمحلة الكبرى وبسيون وقطور، استولوا على 38 جوال دقيق بلدى مدعم، وقاموا بالتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون وجه حق.

حملات تموينية

تلقى ناصر العفيفى، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية من ضبط أصحاب 6 مخابز بطنطا والمحلة الكبرى وكفر الزيات وبسيون، استولوا على 38 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

ردع مخالفين

تم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية أن هذه الحملات ستستمر بشكل مكثف، وأن الوزارة والمديرية لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين.

وأوضح أن الوزارة تهدف إلى الحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تحتاج إلى تكاتف الجميع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.