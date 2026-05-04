محافظ أسوان يفاجئ العاملين بمعبد إدفو بجولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة مفاجئة داخل معبد إدفو والمنطقة المحيطة به، وذلك بحضور عضوى مجلس النواب والشيوخ النائب محمد أبو الخير، والنائب مصطفى جابر عوض، بالإضافة إلى زهجر سليمان رئيس المدينة.

فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمواقع السياحية والأثرية، وحرصاً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين.

1.متابعة ميدانية دقيقة

تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية داخل المعبد، موجهاً بضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ووضع العلامات الإرشادية والتحذيرية للحفاظ على سلامة العاملين والزائرين، بالتوازى مع تطوير السور الخاص ببوابة الدخول.

2.تحسين المظهر العام

كما شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمعبد، بما يليق بالقيمة التاريخية والسياحية لهذا الصرح الأثرى، ويعكس الوجه الحضارى لمحافظة أسوان أمام الوفود السياحية.

معبد إدفو

3.دعم المنظومة السياحية

ووجه المهندس عمرو لاشين أصحاب وسائقى عربات الحنطور، والبالغ عددها 266 عربة، بضرورة حسن معاملة الزائرين وتقديم صورة مشرفة تعكس الضيافة الأسوانية، مع الاهتمام بتجميل العربات، مؤكداً أنه سيتم منح حوافز وتخفيضات فى إجراءات الترخيص لمن يلتزم بتنفيذ ذلك.

4.تنسيق وتكامل الجهود

وكلف المحافظ بضرورة التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو والمرشدين السياحيين، للمشاركة الفعالة فى أعمال التطوير والتجميل، بما يحقق التكامل بين كافة الجهات المعنية للارتقاء بالمقصد السياحى.

الخلاصة:

تعكس هذه الجولة الميدانية حرص محافظة أسوان على تطوير المواقع السياحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بها، بما يسهم فى تعزيز مكانة المحافظة على الخريطة السياحية، وتقديم تجربة متميزة للزائرين من مختلف أنحاء العالم.