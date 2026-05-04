توريد ربع مليون طن قمح بصوامع وشون الوادي الجديد

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، انتظام أعمال توريد واستلام محصول القمح المحلي لموسم 2026، مشيرةً إلى أن إجمالي الكميات الموردة حتى الآن بلغ 244 ألفا و311 طنًا داخل صوامع وشون المحافظة.

تكثيف أعمال المرور والرقابة على مواقع الاستلام

وأوضحت المحافظ أن أعمال التوريد تتم منذ انطلاق الموسم وفق ضوابط عمل تنظيمية محددة وقائمة على التكامل بين الجهات المختصة، مشددة على مواصلة تيسير كافة الإجراءات اللازمة أمام الموردين وتسريع صرف المستحقات المالية دون معوقات؛ بما يضمن تحقيق أعلى معدلات التوريد حتى نهاية الموسم المقرر بنهاية أغسطس 2026.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الزراعة وفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أعمال الفحص والفرز والتحليل المعملي للأقماح الموردة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لسلامة التخزين، إلى جانب تكثيف أعمال المرور والرقابة على مواقع الاستلام ونقاط التجميع، ومتابعة انتظام حركة النقل والتوريد ودقة الأوزان.