محافظ أسوان يتابع منظومة العمل داخل شركة ومصنع السبائك الحديدية بمركز إدفو..صور

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة تفقدية لمنظومة العمل داخل الشركة المصرية للسبائك الحديدية (الفيروسيلكون) بمركز إدفو.

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالشركة المصرية للسبائك الحديدية لكونها من القلاع الصناعية الكبرى فى مصر والشرق الأوسط حيث أنها تجسد نموذجاً مشرفاً فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتأكيد على أن مصر يتم بناؤها بسواعد أبنائها ، فلنا أن نفتخر جميعاً بهذا الصرح الذى يضم أفضل الخامات للحديد المصرى المنتج من الكوارتز ، فضلاً عن غبار السيلكيا ليضاهى كبرى المصانع العالمية.

وقدم محافظ أسوان شكره لمجلس إدارة الشركة بقيادة المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لما يتم بذله من جهود جعلتهم فى المقدمة، ومساهمتهم فى رفع إسم المحافظة عالياً بين كبرى شركات العالم.

رافق المحافظ خلال عضوا مجلس النواب والشيوخ، النائب محمد أبو الخير، والنائب مصطفى جابر عوض، والمهندس عيد مهلل العضو التنفيذى المنتدب للشركة، فضلاً عن زهجر سليمان رئيس المدينة، إلى جانب القيادات التنفيذية والمجتمعية بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار متابعته الميدانية للقلاع الصناعية الكبرى ومواقع الإنتاج، للوقوف على إنتظام سير العمل بها، ودعم القطاع الصناعى بإعتباره أحد الركائز الأساسية للإقتصاد القومى.



2. منظومة الإنتاج

إستمع محافظ أسوان إلى شرح موجز من المهندس المهندس عيد مهلل العضو المنتدب التنفيذى للشركة عن تاريخ إنشاء المصنع وتطوره، حيث تأسس عام 1976 على مساحة 50 فدان، ويضم 400 عامل، وأيضاً مجموعة من الأفران ذات الإنتاج عالى الجودة، والقيمة التسويقية المرتفعة، علاوة على قاعات تدريبية متميزة.

3. مؤشرات إنتاجية وصناعية متميزة

أوضح العضو التنفيذى المنتدب أن المصنع يستهدف إنتاج 50 ألف طن سنويًا من سبائك الحديد (الفيروسيلكون)، والتي تُعد مكونًا رئيسيًا في صناعات الحديد والصلب، بما يساهم في دعم الصناعة الوطنية.



4. دعم التصدير وتعزيز الإقتصاد

أشار إلى أنه يتم تصدير 90 % من الإنتاج إلى مختلف الأسواق الأجنبية ودول الإتحاد الأوربى ، فيما يتم توجيه 10% لأسواق الخليج والسوق المحلى، بما يعزز من موارد الدولة من النقد الأجنبى.



5. منتجات إضافية وتعظيم الإستفادة

يشمل نشاط المصنع أيضًا إنتاج 18 ألف طن سنويًا من غبار السيليكا، بما يعكس تعظيم الإستفادة من الموارد وتحقيق قيمة مضافة للعملية الصناعية.

6. شكر وتقدير وإهداء درع الشركة ونقابة العاملين

فيما قدم العضو التنفيذى المنتدب درع الشركة المصرية للسبائك الحديدية لمحافظ أسوان، وأيضاً درع نقابة العاملين بالمصنع تقديراً لزيارته ودعمة للصناعة فى عاصمة الإقتصاد الإفريقية.

الخلاصة:

تؤكد محافظة أسوان إستمرار دعمها للكيانات الصناعية الكبرى، من خلال المتابعة الميدانية وتحفيز الإنتاج والتصدير، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية وتعزيز الإقتصاد الوطنى.