قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن إقرار الرؤية الإلكترونية لأول مرة.. ومعاقبة الممتنع عن النفقة
قدم الآن .. وظائف خالية بمصر للطيران 2026 بشروط بسيطة
الصحة العالمية تشيد بمصر دولة رائدة في جهود القضاء على فيروس C
بعد دخولها المستشفى بـ أنيميا حادة | تطور في حالة جنات الصحية
إنذار خطير| اعتداء صاروخي إيراني ضد الإمارات.. والدفاعات الجوية تصد الهجوم
رئيس قناة السويس يشهد مراسم تدشين سفينتي الصيد أعالي البحار رزق 2 و3 | صور
الحرس الثوري الإيراني : أي تحركات بمضيق هرمز تتعارض مع مبادئ قواتنا المعلنة ستواجه بالقوة
الحكومة : زيادة كميات الغاز الطبيعي والمازوت المورّدة لمحطات توليد الكهرباء في الصيف
خرافة خطيرة.. نقابة الأطباء تفجر مفاجآت حول نظام الطيبات
كاف في ورطة.. حكام نهائي دوري أبطال أفريقيا تثير أزمة بين صنداونز والجيش الملكي
إعدام 12 متهمًا والسجن لـ 4 آخرين في جريمة ثأرية ضربت المراغة
نادية مصطفى تكشف حقيقة دخول جنازة وعزاء هاني شاكر بـ QR Code
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع منظومة العمل داخل شركة ومصنع السبائك الحديدية بمركز إدفو..صور

جولة
جولة

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة تفقدية لمنظومة العمل داخل الشركة المصرية للسبائك الحديدية (الفيروسيلكون) بمركز إدفو.

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالشركة المصرية للسبائك الحديدية لكونها من القلاع الصناعية الكبرى فى مصر والشرق الأوسط حيث أنها تجسد نموذجاً مشرفاً فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتأكيد على أن مصر يتم بناؤها بسواعد أبنائها ، فلنا أن نفتخر جميعاً بهذا الصرح الذى يضم أفضل الخامات للحديد المصرى المنتج من الكوارتز ، فضلاً عن غبار السيلكيا ليضاهى كبرى المصانع العالمية.

وقدم محافظ أسوان شكره لمجلس إدارة الشركة بقيادة المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لما يتم بذله من جهود جعلتهم فى المقدمة، ومساهمتهم فى رفع إسم المحافظة عالياً بين كبرى شركات العالم.

مصنع

رافق المحافظ خلال عضوا مجلس النواب والشيوخ، النائب محمد أبو الخير، والنائب مصطفى جابر عوض، والمهندس عيد مهلل العضو التنفيذى المنتدب للشركة، فضلاً عن زهجر سليمان رئيس المدينة، إلى جانب القيادات التنفيذية والمجتمعية بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار متابعته الميدانية للقلاع الصناعية الكبرى ومواقع الإنتاج، للوقوف على إنتظام سير العمل بها، ودعم القطاع الصناعى بإعتباره أحد الركائز الأساسية للإقتصاد القومى.


2. منظومة الإنتاج
إستمع محافظ أسوان إلى شرح موجز من المهندس المهندس عيد مهلل العضو المنتدب التنفيذى للشركة عن تاريخ إنشاء المصنع وتطوره، حيث تأسس عام 1976 على مساحة 50 فدان، ويضم 400 عامل، وأيضاً مجموعة من الأفران ذات الإنتاج عالى الجودة، والقيمة التسويقية المرتفعة، علاوة على قاعات تدريبية متميزة.

3. مؤشرات إنتاجية وصناعية متميزة
أوضح العضو التنفيذى المنتدب أن المصنع يستهدف إنتاج 50 ألف طن سنويًا من سبائك الحديد (الفيروسيلكون)، والتي تُعد مكونًا رئيسيًا في صناعات الحديد والصلب، بما يساهم في دعم الصناعة الوطنية.


4. دعم التصدير وتعزيز الإقتصاد
أشار إلى أنه يتم تصدير 90 % من الإنتاج إلى مختلف الأسواق الأجنبية ودول الإتحاد الأوربى ، فيما يتم توجيه 10% لأسواق الخليج والسوق المحلى، بما يعزز من موارد الدولة من النقد الأجنبى.


5. منتجات إضافية وتعظيم الإستفادة
يشمل نشاط المصنع أيضًا إنتاج 18 ألف طن سنويًا من غبار السيليكا، بما يعكس تعظيم الإستفادة من الموارد وتحقيق قيمة مضافة للعملية الصناعية.

6. شكر وتقدير وإهداء درع الشركة ونقابة العاملين
فيما قدم العضو التنفيذى المنتدب درع الشركة المصرية للسبائك الحديدية لمحافظ أسوان، وأيضاً درع نقابة العاملين بالمصنع تقديراً لزيارته ودعمة للصناعة فى عاصمة الإقتصاد الإفريقية.

الخلاصة:
تؤكد محافظة أسوان إستمرار دعمها للكيانات الصناعية الكبرى، من خلال المتابعة الميدانية وتحفيز الإنتاج والتصدير، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية وتعزيز الإقتصاد الوطنى.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

وزير التربية والتعليم

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس| ماذا أعلنت التعليم؟

اسعار الفراخ اليوم

كيلو البانيه بـ 230 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين 4 مايو

الاهلي

من ضمنهم علي ماهر.. محسن صالح يطالب بتعيين هؤلاء لاختيار صفقات الأهلي

بالصور

غلطات بسيطة في قلي البطاطس تجعلها تمتص الزيت أكثر

غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفي بالثقافة التركية

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية

قبل طرحه في السينمات.. إطلاق التريلر الرسمي لفيلم الكلام على إيه

البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"
البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"
البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"

ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في الثلاجة؟

ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟
ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟
ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد