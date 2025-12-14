بعد حادث سيدني.. السلطات البريطانية تعزز وجود الشرطة قرب المعابد اليهودية

أفادت صحيفة الغارديان، اليوم الأحد، بأن السلطات البريطانية قررت تعزيز وجود الشرطة قرب المعابد اليهودية في المدن البريطانية، في أعقاب حادث إطلاق النار على شاطئ في سيدني، بحسب شرطة سكوتلاند يارد.



تعزيز الأمن حول المعابد اليهودية

قالت شرطة لندن: "نحن نعمل بالفعل مع شركاء، بما في ذلك مع المنظمة الخيرية Community Security Trust، لتعزيز وجودنا حول المعابد اليهودية وغيرها من الأماكن التي يتجمع فيها اليهود عادة "، بحسب بيان نشرته على موقعها الإلكتروني.

أضاف البيان أن الشرطة البريطانية تقوم بدوريات إضافية في المناطق المأهولة بالسكان.

و أطلق مسلحون مجهولون النار على رواد شاطئ بوندي في سيدني، ووفقا لشرطة نيو ساوث ويلز، أسفر الحادث عم مقتل 12 شخصا وإصابة 29 آخرين بجروح.

من جانبه، وصف العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، حادث إطلاق النار على شاطئ سيدني الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا بأنه "الهجوم الإرهابي المعادي للسامية الأكثر فظاعة".

كما أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ووزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، ووزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر عن تعازيهم في الحادث.



