قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
ترامب يشيد بـ"البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: أنقذ أرواحا كثيرة ويرقد في المستشفى الآن
متحدث الوزراء: 13 مليار دولار حصيلة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتمال وجود ورم.. نجل جليلة محمود يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور: الزمالك يضع حامد حمدان على رأس صفقاته الشتوية

حامد حمدان
حامد حمدان
حسن العمدة

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن مجلس الزمالك يسعى خلال الأيام القليلة المقبلة إلى أنهاء ملف أزمة القيد وغلق القضايا في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتابع الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن الأولوية بعد إنهاء أزمة القيد؛ ستكون للتعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان، خاصة في ظل الاتفاق السابق مع إدارة بتروجيت واللاعب.


حامد حمدان على رادار الكبار قبل فتح باب الانتقالات الشتوية
 

تلقى نادي بتروجت عرضًا رسميًا من نادي بيراميدز للتعاقد مع حامد حمدان، لاعب الوسط الدولي، وذلك مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل، في صفقة يُتوقع أن تشهد منافسة قوية بين كبار أندية الدوري المصري.

وكشف مصدر مطلع أن إدارة بيراميدز رصدت عرضًا ماليًا كبيرًا لإقناع مسؤولي بتروجيت بالموافقة على انتقال اللاعب، ضمن خطة النادي لتدعيم خط الوسط خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن سباق التعاقد مع حامد حمدان لا يقتصر على بيراميدز فقط، حيث يراقب النادي الأهلي تطورات الموقف، إلى جانب نادي الزمالك الذي أبدى رغبته في ضم اللاعب منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف المصدر أن إدارة بيراميدز بدأت بالفعل مفاوضاتها مع وكيل أعمال اللاعب، من أجل مناقشة التفاصيل المالية والشخصية، تمهيدًا لحسم الصفقة والتوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي بتروجت.

حامد حمدان مجلس الزمالك الزمالك فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم الفلسطيني حامد حمدان بتروجيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

بالصور

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد