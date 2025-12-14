خالد الغندور: الزمالك يضع حامد حمدان على رأس صفقاته الشتوية

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن مجلس الزمالك يسعى خلال الأيام القليلة المقبلة إلى أنهاء ملف أزمة القيد وغلق القضايا في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتابع الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن الأولوية بعد إنهاء أزمة القيد؛ ستكون للتعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان، خاصة في ظل الاتفاق السابق مع إدارة بتروجيت واللاعب.



حامد حمدان على رادار الكبار قبل فتح باب الانتقالات الشتوية



تلقى نادي بتروجت عرضًا رسميًا من نادي بيراميدز للتعاقد مع حامد حمدان، لاعب الوسط الدولي، وذلك مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل، في صفقة يُتوقع أن تشهد منافسة قوية بين كبار أندية الدوري المصري.

وكشف مصدر مطلع أن إدارة بيراميدز رصدت عرضًا ماليًا كبيرًا لإقناع مسؤولي بتروجيت بالموافقة على انتقال اللاعب، ضمن خطة النادي لتدعيم خط الوسط خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن سباق التعاقد مع حامد حمدان لا يقتصر على بيراميدز فقط، حيث يراقب النادي الأهلي تطورات الموقف، إلى جانب نادي الزمالك الذي أبدى رغبته في ضم اللاعب منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف المصدر أن إدارة بيراميدز بدأت بالفعل مفاوضاتها مع وكيل أعمال اللاعب، من أجل مناقشة التفاصيل المالية والشخصية، تمهيدًا لحسم الصفقة والتوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي بتروجت.