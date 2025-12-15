خالد سرحان ينعى شقيقه عادل إمام

نعى الفنان خالد سرحان ، شقيقة الزعيم عادل إمام، إيمان إمام أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، التي رحلت عن عالمنا أمس الأحد.



وكتب خالد سرحان عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: «توفت إلي رحمة الله تعالى السيدة إيمان إمام.. أخت الأستاذ عادل إمام ووالدة الفنان عمر مصطفى متولي.. داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته».

وقررت أسرة الزعيم عادل إمام، تشييع جنازة شقيقته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، غدا الإثنين، عقب صلاة الظهر، على أن تتلقى الأسرة العزاء يوم الأربعاء المقبل.

وفي سياق متصل، نعى الفنان تامر عبد المنعم الراحلة عبر حسابه على فيس بوك،: «خالص عزائي للنجم الكبير عادل إمام، والمنتج عصام إمام، وآل إمام، والفنان عمر متولي، والصديقين عصام وعادل مصطفى متولي في وفاة السيدة إيمان إمام، أرملة الفنان مصطفى متولي».