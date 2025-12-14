بعد وفاتها.. من هي إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام ؟

بعد صراع مع المرض، توفيت شقيقة عادل إمام اليوم ، وهي أرملة الراحل مصطفى متولي، وسيتم تشييع الجثمان غداً الاثنين وسيتم تحديد موعد ومكان الجنازة خلال الساعات القليلة المقبلة .

وفاة شقيقة عادل امام

تامر عبد المنعم يعلن وفاة شقيقة عادل امام

وأعلن الفنان تامر عبد المنعم، خبر الوفاة عبر حسابه على "فيسبوك" قائلاً: خالص عزائي للزعيم عادل إمام، وللعائلة، في وفاة السيدة إيمان إمام، إنا لله وإنا إليه راجعون.

من هي إيمان شقيقة عادل إمام ؟

إيمان إمام هي إحدى شقيقتي الزعيم عادل إمام، وشقيقهما المنتج عصام إمام، تزوجت من الفنان مصطفى متولي (1949-2000)، الذي كان صديقا مقربا من عادل إمام، وشاركه في عشرات الأعمال الفنية مثل مسرحيات "الواد سيد الشغال" و"بودي جارد"، وأفلام عديدة.

ايمان شقيقةرعادل اما و زوجها وأبنائها

وكانت إيمان إمام دائما بعيدة عن الأضواء، لكنها روت في مقابلات نادرة تفاصيل حياتها مع متولي، وعلاقتها بعادل إمام، مشيدة بطباعهما "الفلاحية" المشتركة.

زواج مصطفى متولي و إيمان إمام

وتزوجت ايمان من مصطفى متولي، بعد قصة حب بينهما ولم يعارضهما شقيقها عادل إمام، حيث بدأت قصتهما بالصدفة في فيلا عادل إمام، ورزقا بثلاثة أبناء: عمر الممثل المعروف وأحد أبطال مسرح مصر ، وشقيقين أخريين هما عصام، وعادل الذي اسماه على اسم شقيقها عادل امام.

رحيل مصطفى متولي بسكتة قلبية

ورحل مصطفى متولي ، بسكتة قلبية مفاجئة في 5 أغسطس 2000 بعد عرض مسرحية "بودي جارد" مباشرة، مما صدم عادل إمام الذي أصر على استكمال العرض قائلا "الجمهور مالوش ذنب"، ثم انهار بالبكاء خلف الكواليس.