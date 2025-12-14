بعد وفاتها.. من هي إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام ؟

بعد صراع مع المرض، توفيت شقيقة عادل إمام اليوم ، وهي أرملة الراحل مصطفى متولي، وسيتم تشييع الجثمان غداً الاثنين وسيتم تحديد موعد ومكان الجنازة خلال الساعات القليلة المقبلة .
تامر عبد المنعم يعلن وفاة شقيقة عادل امام
وأعلن الفنان تامر عبد المنعم، خبر الوفاة عبر حسابه على "فيسبوك" قائلاً: خالص عزائي للزعيم عادل إمام، وللعائلة، في وفاة السيدة إيمان إمام، إنا لله وإنا إليه راجعون.
من هي إيمان شقيقة عادل إمام ؟
إيمان إمام هي إحدى شقيقتي الزعيم عادل إمام، وشقيقهما المنتج عصام إمام، تزوجت من الفنان مصطفى متولي (1949-2000)، الذي كان صديقا مقربا من عادل إمام، وشاركه في عشرات الأعمال الفنية مثل مسرحيات "الواد سيد الشغال" و"بودي جارد"، وأفلام عديدة.
وكانت إيمان إمام دائما بعيدة عن الأضواء، لكنها روت في مقابلات نادرة تفاصيل حياتها مع متولي، وعلاقتها بعادل إمام، مشيدة بطباعهما "الفلاحية" المشتركة.
زواج مصطفى متولي و إيمان إمام
وتزوجت ايمان من مصطفى متولي، بعد قصة حب بينهما ولم يعارضهما شقيقها عادل إمام، حيث بدأت قصتهما بالصدفة في فيلا عادل إمام، ورزقا بثلاثة أبناء: عمر الممثل المعروف وأحد أبطال مسرح مصر ، وشقيقين أخريين هما عصام، وعادل الذي اسماه على اسم شقيقها عادل امام.
رحيل مصطفى متولي بسكتة قلبية
ورحل مصطفى متولي ، بسكتة قلبية مفاجئة في 5 أغسطس 2000 بعد عرض مسرحية "بودي جارد" مباشرة، مما صدم عادل إمام الذي أصر على استكمال العرض قائلا "الجمهور مالوش ذنب"، ثم انهار بالبكاء خلف الكواليس.