تامر عبد المنعم يقدم واجب العزاء في وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام

قدّم الفنان تامر عبد المنعم واجب العزاء إلى الزعيم عادل إمام، والمنتج عصام إمام، وأسرة آل إمام، والفنان عمر متولي، والأصدقاء عصام وعادل وعصام مصطفى متولي، وذلك في وفاة السيدة إيمان إمام، أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي.

وأعرب عبد المنعم عن خالص تعازيه لأسرة الفقيدة، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون

وعلى صعيد آخر، كانت الفنانة إسعاد يونس قد أعلنت رسميًا اعتزال الزعيم عادل إمام الفن، وذلك خلال لقائها على قناة DMC على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث قالت:

«للأسف الأستاذ عادل إمام أعلن أنه مش هيقدم أعمال فنية تاني».

كما أعربت إسعاد يونس عن اشتياقها للفنانة عبلة كامل، متمنية عودتها إلى الساحة الفنية، قائلة إنها ستظل تحاول إقناعها بالعودة، إلى جانب الفنانة إنعام سالوسة.



ويُعد عادل إمام أحد أبرز رموز الفن العربي، وترك بصمة خالدة في السينما والمسرح والدراما عبر مسيرة فنية امتدت لعقود.