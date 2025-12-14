خالد الصاوي ينعى شقيقة عادل إمام بكلمات مؤثرة

تقدم الفنان خالد الصاوي بخالص التعازي إلى الزعيم عادل إمام، وأفراد أسرته، بمن فيهم الفنان محمد إمام، والمخرج رامي إمام، والفنان عمر مصطفى متولي، والمنتج عصام إمام، في وفاة إيمان إمام، أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي.

وكتب الصاوي عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي :"خالص التعازي إلى الزعيم عادل إمام والإخوة والأصدقاء الأعزاء الفنان محمد إمام والمخرج رامي إمام والفنان عمر متولي والمنتج عصام إمام ، في وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة إيمان إمام أرملة الفنان الكبير المرحوم مصطفى متولي، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، نسألكم الدعاء والفاتحة".

وبعد صراع مع المرض، توفيت شقيقة عادل إمام اليوم ، وهي أرملة الراحل مصطفى متولي، وسيتم تشييع الجثمان غداً الاثنين وسيتم تحديد موعد ومكان الجنازة خلال الساعات القليلة المقبلة .

تامر عبد المنعم يعلن وفاة شقيقة عادل امام

وأعلن الفنان تامر عبد المنعم، خبر الوفاة عبر حسابه على "فيسبوك" قائلاً: خالص عزائي للزعيم عادل إمام، وللعائلة، في وفاة السيدة إيمان إمام، إنا لله وإنا إليه راجعون.

من هي إيمان شقيقة عادل إمام ؟

إيمان إمام هي إحدى شقيقتي الزعيم عادل إمام، وشقيقهما المنتج عصام إمام، تزوجت من الفنان مصطفى متولي (1949-2000)، الذي كان صديقا مقربا من عادل إمام، وشاركه في عشرات الأعمال الفنية مثل مسرحيات "الواد سيد الشغال" و"بودي جارد"، وأفلام عديدة.