محمد إمام ينعى عمته ويطلب من جمهوره الدعاء لها

نعى الفنان محمد إمام عمته إيمان إمام، أرملة الفنان الراحل مصطفى متولى، التى توفيت منذ ساعات.



وكتب محمد إمام عبر حسابه على موقع فيسبوك : "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. توفيت إلى رحمة الله عمتى الحبيبة. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".



نعي الفنان عمر متولي ، والدته السيدة إيمان إمام الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفي متولي ، عبر حسابه علي موقع فيسبوك.

وقال متولي :"بسم الله الرحمن الرحيم

(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

صدق الله العلي العظيم

توفيت الى رحمة الله امي الحبيبة

اسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".