محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست من فيفا ..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن ترشيح النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست من فيفا لأفضل لاعب في العالم.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست من فيفا لأفضل لاعب في العالم".

في غضون ذلك يبحث المنتخب الوطني عن إنجاز جديد في بطولة أمم افريقيا التي ستقام بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتي 18 يناير المقبل.

ويعلق المنتخب الوطني أماله علي قائده محمد صلاح نجم ليفربول وواحد من أفضل واقوى لاعبي العالم.

وخاض صلاح مباراته الأولي بقميص المنتخب الوطني عام 2011، ويتواجد صلاح في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر برصيد 63 هدفا في 109 مباريات، بفارق 5 أهداف خلف حسام حسن، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، ومتصدر القائمة.

وفاز محمد صلاح بالعديد من الجوائز الفردية، من بينها هداف الدوري الإنجليزي 4 مرات، كان آخرها في الموسم الماضي أيضا، ليتقاسم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين فوزا بجائزة (الحذاء الذهبي)، مع النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري.