رياضة

محمد صلاح يحمل آمال الجماهير في قيادة المنتخب لحسم أمم إفريقيا

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالحكيم أبو علم

يسعي المنتخب الوطني إلى كسر عقدة نحس النهائيات في بطولة أمم افريقيا التي ستنطلق بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري الي 18 يناير المقبل .

ويتوجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، برفقة منتخبات جنوب أفريقيا، الفائز باللقب عام 1996، وأنجولا وزيمبابوي.

يأمل منتخب مصر في ارتقاء منصة التتويج بالبطولة مجددا، بعدما خسر أمام الكاميرون نهائي نسخة 2017 بالجابون، ثم نهائي نسخة 2021 في الكاميرون أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح، ويبدو الفريق حاليا في أفضل حالاته تحت قيادة مديره الفني المحلي حسام حسن، الذي تولى المسؤولية في فبراير 2024 خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تمت إقالته عقب خروج الفريق من دور الـ16 لنسحة المسابقة الماضية التي أقيمت في كوت ديفوار، عقب خسارته بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

وتحسنت نتائج المنتخب المصري مع حسام حسن، وهو ما ساهم في تقدمه في التصنيف الأخير للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث يحتل حاليا المركز الـ34 عالميا والثالث أفريقيا.

واكتسب منتخب مصر قوة دفع لا بأس بها قبل مشاركته في أمم أفريقيا، بعدما تأهل في أكتوبر الماضي، لنهائيات كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه.

ويحمل محمد صلاح /33 عاما/، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، أحلام الجماهير المصرية في الفوز باللقب القاري المرموق على عاتقه، حيث يأمل في تجاوز أدائه الباهت مع الفريق الأحمر خلال الموسم الحالي، واستعادة بريقه مجددا مع منتخب بلاده.

ويتصدر صلاح، الذي يحمل شارة قيادة المنتخب المصري، قائمة هدافي الجيل الحالي لمنتخب الفراعنة، حيث أحرز 63 هدفا في 108 مباريات دولية، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للفريق، خلف حسام حسن (المتصدر).

كما يعتبر عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، من بين أبرز لاعبي منتخب مصر الذين يجب متابعتهم في البطولة، حيث يسعى صاحب الـ26 عاما، لإثبات مؤهلاته الفنية خلال المنافسة، وإبراز حسه التهديفي، في ظل إجادته اللعب كجناح أيسر وكمهاجم صريح، يمتاز بسرعته، ومراوغاته الرائعة، فضلا عن إمكانية اختراقه دفاع المنافس بسهولة ومهارة.

وتضم قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة، مجموعة متجانسة من العناصر المحترفة سواء بأوروبا والوطن العربي، وكذلك اللاعبين المحليين في أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز.

منتخب مصر بطولة امم افريقيا كرة القدم ا الاهلي محمد صلاح حسام حسن

محمد صلاح

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

