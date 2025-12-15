مشروبات سحرية تذيب البلغم وتنظف الصدر في الشتاء

مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء، البلغم من أكثر الأعراض إزعاجًا في الشتاء، ويصاحب الكحة وضيق التنفس، خاصة في الصباح الباكر، ويبحث الكثيرون عن وصفة طبيعية فعالة وآمنة للتخلص منه.

وقدمت خبيرة الطب البديل سلمى الحافظ في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، مشروبات تساعد على إذابة البلغم سريعا .

لماذا يزيد البلغم في الطقس البارد؟

الهواء البارد يجعل إفرازات الجهاز التنفسي أكثر كثافة، كما يؤدي إلى انقباض الشعب الهوائية، ما يصعّب خروج البلغم.

المشروب العجيب لإذابة البلغم

الزنجبيل + العسل + الليمون

الزنجبيل يفتح الشعب الهوائية

العسل مضاد طبيعي للبكتيريا

الليمون يخفف سماكة البلغم

طريقة التحضير

كوب ماء ساخن

ملعقة زنجبيل مبشور

ملعقة عسل نحل

عصير نصف ليمونة

يُشرب مرتين يوميًا للحصول على أفضل نتيجة.

مشروبات أخرى فعالة

الحلبة

الزعتر

الكركم باللبن

النعناع

نصائح تساعد على طرد البلغم

الإكثار من السوائل

تجنب المشروبات الباردة

النوم على وسادة مرتفعة

الابتعاد عن التدخين

متى يكون البلغم علامة خطر؟

إذا كان مصحوبًا بدم، أو استمر لفترة طويلة، أو صاحبه ألم في الصدر، فيجب مراجعة الطبيب فورًا.