مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
أحمد الأحمدي| قصة بطل حطم الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام في الغرب.. ما القصة؟
الإدارية العليا: رفض 26 طعنًا على نتائج الدوائر الـ19 بانتخابات مجلس النواب
منع استخدام الليزر بكل أنواعها في المدرجات خلال كأس أمم أفريقيا 2025
تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير
علي جمعة عن سر ضياع الأمة: قلة العلم سبب الورطة اللي إحنا فيها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مشروبات سحرية تذيب البلغم وتنظف الصدر في الشتاء

أسماء عبد الحفيظ

مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء، البلغم من أكثر الأعراض إزعاجًا في الشتاء، ويصاحب الكحة وضيق التنفس، خاصة في الصباح الباكر، ويبحث الكثيرون عن وصفة طبيعية فعالة وآمنة للتخلص منه.

وقدمت خبيرة الطب البديل سلمى الحافظ في  تصريحات خاصة لـ صدى البلد، مشروبات تساعد على إذابة البلغم سريعا .

لماذا يزيد البلغم في الطقس البارد؟

الهواء البارد يجعل إفرازات الجهاز التنفسي أكثر كثافة، كما يؤدي إلى انقباض الشعب الهوائية، ما يصعّب خروج البلغم.

  • المشروب العجيب لإذابة البلغم
  • الزنجبيل + العسل + الليمون
  • الزنجبيل يفتح الشعب الهوائية
  • العسل مضاد طبيعي للبكتيريا
  • الليمون يخفف سماكة البلغم

طريقة التحضير

  • كوب ماء ساخن
  • ملعقة زنجبيل مبشور
  • ملعقة عسل نحل
  • عصير نصف ليمونة
  • يُشرب مرتين يوميًا للحصول على أفضل نتيجة.

مشروبات أخرى فعالة

  • الحلبة
  • الزعتر
  • الكركم باللبن
  • النعناع

نصائح تساعد على طرد البلغم

  • الإكثار من السوائل
  • تجنب المشروبات الباردة
  • النوم على وسادة مرتفعة
  • الابتعاد عن التدخين

متى يكون البلغم علامة خطر؟

إذا كان مصحوبًا بدم، أو استمر لفترة طويلة، أو صاحبه ألم في الصدر، فيجب مراجعة الطبيب فورًا.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

جدول امتحانات نصف العام 2026

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

الصادرات

هدى عبد الفتاح: الشراكة المصرية-القطرية تدخل مرحلة استراتيجية بدعم استثمارات 7.5 مليار دولار

جمعية رجال أعمال اسكندرية

رجال أعمال الإسكندرية: تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر بـ12.8 مليار جنيه خلال 2025

مدينة العلمين الجديدة

مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات يستكمل جولته بمدينة العلمين الجديدة

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟خرافات شائعة واستشارى توضح

