ما أفضل دعاء للميت أوصى به النبي؟.. دار الإفتاء توضح
الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول
الإثنين والثلاثاء.. المصريون بالخارج يصوتون في 30دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
ترامب ينتقد مصطلح “سوكر” ويدعو لاعتماد مسمى كرة القدم الحقيقي
أمريكا توافق على بيع لـ 200 صاروخ جو-جو إلى الدنمارك
حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج الـ 12 مهنياً وعاطفياً وصحياً
هانى أبو ريدة: فخور بوجود مصر بكأس العالم.. ومجموعتنا متوازنة وليست سهلة
ميليشيا الدعم ترتكب مجـ.زرة في كلوقي وبيان عاجل من خارجية السودان
محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر
والد الفنان أمير المصري يعلن عن وفاة شقيقته
أقوى منبه لصلاة الفجر من 4 آيات قرآنية.. يضمن لك الفوز بـ20 نعمة
برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة للتقارب

أسماء عبد الحفيظ

برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..ستعيد الحب، اليوم، امنح قلبك فرصة للتقارب مع الشريك، وأظهر مشاعرك بصراحة ودفء. كلماتك اللطيفة ستعيد الحب والاستقرار إلى العلاقة.

صفات برج السرطان

عاطفي وحساس ويقدر الأسرة جدًا.

مخلص ومحب، ويحتاج إلى الأمان العاطفي.

متحفظ أحيانًا ويميل للحنين.

صبور لكنه يتأثر بسرعة بالمواقف العاطفية.

مشاهير برج السرطان

  • توم هانكس الممثل
  • نوال الزغبي مطربة 
  • سلينا غوميز المطربة
  • إلين ديجينيرس المقدمة

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتوضيح وجهات نظرك في العمل والتفاوض على مشاريع جديدة. التعاون مع الزملاء سيكون مثمرًا، لكن تجنب الانفعالات أو القرارات المتسرعة. إذا كنت تفكر في تطوير مهاراتك، فاستثمر هذا اليوم في تعلم شيء جديد يدعم تقدمك.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

العاطفة اليوم في أوجها، ولكن تحتاج إلى الصراحة والوضوح مع شريكك. للأعزب، لقاء اليوم قد يكون بداية علاقة متينة. التواصل الهادئ والمشاعر الصادقة سيزيدان الانسجام بينكما.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي

اهتم بصحتك النفسية أكثر من أي وقت. ممارسة تمارين الاسترخاء أو اليوغا تساعد على التخلص من التوتر. تناول طعام صحي ومتوازن، وابتعد عن الإجهاد النفسي الذي قد يؤثر على مناعتك.

برج السرطان وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

تشير التوقعات إلى استقرار عاطفي ومهني جيد، وستتاح لك فرص لتقوية علاقاتك الاجتماعية والمهنية. الاهتمام بالنوم والنظام الغذائي يعزز طاقتك العامة ويزيد من قدرتك على مواجهة التحديات المقبلة.

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الإنفلونزا

تحرك عاجل من الصحة.. إعلان تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع الطقس

حبس

تجديد حبس 5 أشخاص في غسـل 50 مليون جنيه نصب واحتيال

أرشيفية

حبس عنصرين اجراميين في غسل 4 ملايين جنيه

عصام صاصا

عصام صاصا و15 متهما آخرين أمام المحكمة بسبب مشاجرة ملهى ليلي المعادي .. غدًا

تامر عاشور

متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

