ترامب ينتقد مصطلح “سوكر” ويدعو لاعتماد مسمى كرة القدم الحقيقي

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا جديدًا خلال مشاركته في حفل قرعة كأس العالم 2026، بعدما وجّه انتقادًا مباشرًا للمسمى المتعارف عليه داخل الولايات المتحدة للعبة كرة القدم العالمية، وهو “سوكر”.

وأكد ترامب أن الوقت قد حان لإعادة النظر في هذا المصطلح الذي يُستخدم بشكل مختلف عن بقية دول العالم.

ترامب: هذا هو الاسم الحقيقي للعبة

وخلال كلمته في الحفل، شدد ترامب على ضرورة توحيد المسمى مع المعايير العالمية، قائلًا:

“علينا أن نجد اسمًا آخر لدوري كرة القدم الأمريكية. هذه اللعبة أي كرة القدم المتعارف عليها دوليًا يجب أن تُسمى باسمها الحقيقي هنا في الولايات المتحدة. من غير المنطقي أن نستمر في استخدام كلمة سوكر بينما يعرف الجميع حول العالم أنها كرة قدم”.

وأوضح ترامب أن استمرار الاختلاف في التسمية يخلق حالة من الازدواجية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ينبغي أن تتماشى مع السياق الدولي في هذا الشأن، خاصة مع اقتراب استضافتها لنهائيات كأس العالم 2026 بمشاركة كندا والمكسيك.

جائزة فيفا للسلام تُمنح لترامب

وفي سياق الحفل ذاته، قام جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بتكريم الرئيس الأمريكي عبر منحه جائزة فيفا للسلام. وجاء هذا التكريم، بحسب إنفانتينو، تقديرًا للجهود التي بذلها ترامب خلال الفترة الماضية من أجل دعم استضافة كأس العالم وتسهيل التنسيق بين الدول الثلاث المنظمة.

وأشاد رئيس الفيفا بالدور الذي لعبته الإدارة الأمريكية في تهيئة الظروف المناسبة لاستقبال البطولة الأكبر في عالم كرة القدم، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومات والاتحادات الرياضية يُعد عنصرًا أساسيًا في نجاح أي حدث عالمي بهذا الحجم.

تفاعل واسع وتصريحات مثيرة للجدل

ولاقت تصريحات ترامب حول مسمى اللعبة تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والإعلامية، خاصة أن النقاش حول الفرق بين “سوكر” و”فوتبول” يعتبر من أكثر الموضوعات المتكررة في المجتمع الرياضي الأمريكي. ورغم ذلك، يرى البعض أن مداخلة ترامب قد تدفع إلى إعادة التفكير في هوية اللعبة داخل الولايات المتحدة مع اقتراب الحدث العالمي المرتقب



