قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟
ما أفضل دعاء للميت أوصى به النبي؟.. دار الإفتاء توضح
الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول
الإثنين والثلاثاء.. المصريون بالخارج يصوتون في 30دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
ترامب ينتقد مصطلح “سوكر” ويدعو لاعتماد مسمى كرة القدم الحقيقي
أمريكا توافق على بيع لـ 200 صاروخ جو-جو إلى الدنمارك
حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج الـ 12 مهنياً وعاطفياً وصحياً
هانى أبو ريدة: فخور بوجود مصر بكأس العالم.. ومجموعتنا متوازنة وليست سهلة
ميليشيا الدعم ترتكب مجـ.زرة في كلوقي وبيان عاجل من خارجية السودان
محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر
والد الفنان أمير المصري يعلن عن وفاة شقيقته
أقوى منبه لصلاة الفجر من 4 آيات قرآنية.. يضمن لك الفوز بـ20 نعمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترامب ينتقد مصطلح “سوكر” ويدعو لاعتماد مسمى كرة القدم الحقيقي

ترامب
ترامب
رباب الهواري

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا جديدًا خلال مشاركته في حفل قرعة كأس العالم 2026، بعدما وجّه انتقادًا مباشرًا للمسمى المتعارف عليه داخل الولايات المتحدة للعبة كرة القدم العالمية، وهو “سوكر”.

 وأكد ترامب أن الوقت قد حان لإعادة النظر في هذا المصطلح الذي يُستخدم بشكل مختلف عن بقية دول العالم.

ترامب: هذا هو الاسم الحقيقي للعبة

وخلال كلمته في الحفل، شدد ترامب على ضرورة توحيد المسمى مع المعايير العالمية، قائلًا:

“علينا أن نجد اسمًا آخر لدوري كرة القدم الأمريكية. هذه اللعبة  أي كرة القدم المتعارف عليها دوليًا يجب أن تُسمى باسمها الحقيقي هنا في الولايات المتحدة. من غير المنطقي أن نستمر في استخدام كلمة سوكر بينما يعرف الجميع حول العالم أنها كرة قدم”.

وأوضح ترامب أن استمرار الاختلاف في التسمية يخلق حالة من الازدواجية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ينبغي أن تتماشى مع السياق الدولي في هذا الشأن، خاصة مع اقتراب استضافتها لنهائيات كأس العالم 2026 بمشاركة كندا والمكسيك.

جائزة فيفا للسلام تُمنح لترامب

وفي سياق الحفل ذاته، قام جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بتكريم الرئيس الأمريكي عبر منحه جائزة فيفا للسلام. وجاء هذا التكريم، بحسب إنفانتينو، تقديرًا للجهود التي بذلها ترامب خلال الفترة الماضية من أجل دعم استضافة كأس العالم وتسهيل التنسيق بين الدول الثلاث المنظمة.

وأشاد رئيس الفيفا بالدور الذي لعبته الإدارة الأمريكية في تهيئة الظروف المناسبة لاستقبال البطولة الأكبر في عالم كرة القدم، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومات والاتحادات الرياضية يُعد عنصرًا أساسيًا في نجاح أي حدث عالمي بهذا الحجم.

تفاعل واسع وتصريحات مثيرة للجدل

ولاقت تصريحات ترامب حول مسمى اللعبة تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والإعلامية، خاصة أن النقاش حول الفرق بين “سوكر” و”فوتبول” يعتبر من أكثر الموضوعات المتكررة في المجتمع الرياضي الأمريكي. ورغم ذلك، يرى البعض أن مداخلة ترامب قد تدفع إلى إعادة التفكير في هوية اللعبة داخل الولايات المتحدة مع اقتراب الحدث العالمي المرتقب


 

ترامب كأس العالم 2026 اخبار الرياضة كورة عالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الإنفلونزا

تحرك عاجل من الصحة.. إعلان تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع الطقس

ترشيحاتنا

برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة

برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. جرب الصراحة

برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..ستعيد الحب

برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة للتقارب

برج العذراء حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..أهتم أكثر

برج العذراء حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. أهتم أكثر بحياتك وصحتك

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. جرب الصراحة

برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة
برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة
برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة

برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة للتقارب

برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..ستعيد الحب
برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..ستعيد الحب
برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..ستعيد الحب

برج العذراء حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. أهتم أكثر بحياتك وصحتك

برج العذراء حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..أهتم أكثر
برج العذراء حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..أهتم أكثر
برج العذراء حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..أهتم أكثر

برج الميزان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. التعبير عن المشاعر يقوي العلاقة

برج الميزان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..عبر عن مشاعرك
برج الميزان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..عبر عن مشاعرك
برج الميزان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..عبر عن مشاعرك

فيديو

هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليغ

هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟

تامر عاشور

متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد