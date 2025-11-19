ترامب يصطحب رونالدو وجورجينا في جولة داخل البيت الأبيض

شاركت وكالة "رويترز" للأنباء صورة قالت إنها لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حفل العشاء الذي أقامه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال استضافته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور واشنطن، على مأدبة عشاء في البيت الأبيض.

التقط كريستيانو رونالدو سيلفي مع زوجته جورجينا و وزير التجارة الأمريكي ورئيس الفيفا وإيلون ماسك في البيت الأبيض.

تلقي الدعوة

وذلك بعدما تلقّى كريستيانو دعوة رسمية لزيارة البيت الأبيض، والجلوس مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتأتي الزيارة استجابة لطلب مباشر قدّمه النجم البرتغالي خلال الفترة الماضية من أجل لقاء الرئيس الأميركي، والتحدث معه حول قضايا تتصل بالسلام العالمي.

وقال ترامب موجها كلامه إلى رونالدو: "ابني من كبار المعجبين بكريستيانو رونالدو. استطاع بارون مقابلته. أعتقد أنه يحترم والده أكثر قليلا الآن، فقط لأنني قدمته إليه".

وأضاف ترامب: أود أن أشكرك على حضورك.. شرف عظيم لي".