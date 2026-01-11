التحالف الدولي يشن هجمات مكثفة على مواقع لداعش في دير الزور بسوريا

أكدت مصادر محلية أن التحالف الدولي استهدف مواقع يُعتقد أنها تابعة لتنظيم داعش في منطقة شيحا ببادية دير الزور شرقي سوريا.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات واسعة النطاق استهدفت مواقع لتنظيم داعش في أنحاء سوريا.

وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية: «نفذنا، السبت، بالتعاون مع قوات شريكة، ضربات واسعة ضد مواقع لتنظيم داعش في مختلف أنحاء سوريا».

وأكد الجيش الأمريكي أنه نفّذ، اليوم، ضربات كبيرة ردًا على كمين 13 ديسمبر في مدينة تدمر، والذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني.

ويأتي ذلك فيما ذكر مصدر عسكري سوري أن ثلاث مسيّرات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) انطلقت من منطقة دير حافر متجهة إلى مدينة حلب.

وأكدت وكالة الأنباء السورية «سانا» تحليق مسيّرات انتحارية تابعة لقسد في سماء مدينة حلب.