الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

أخطر الجرائم الرقمية.. ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري؟

أصبح الابتزاز الإلكتروني من أخطر الجرائم الرقمية التي تهدد الأفراد وتنتهك خصوصيتهم، في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة.

ولحماية المواطنين من هذه الممارسات، وضع المشرع المصري إطارا قانونيا صارما يجرم الاعتداء على الحياة الخاصة عبر الإنترنت، ويحدد عقوبات واضحة بالحبس والغرامة لكل من يستغل الفضاء الإلكتروني في التهديد أو التشهير أو الضغط غير المشروع على الآخرين.

ونصّت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

