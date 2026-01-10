قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السلطات الإيرانية تدعو الناس للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على الاضطرابات التي تشهدها البلاد
البيت الأبيض يعلن حالة طوارئ وطنية لحماية عائدات نفط فنزويلا
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم السبت 10-1-2026
طه عبد الوهاب: أعترف وأقر دي أصعب مسابقة شوفتها في حياتي
بعد التعاقد مع سيمينيو.. عمر مرموش يحسم مصيره مع مانشستر سيتي| اعرف القرار
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
العد التنازلي بدأ.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
طارق العريان: عمرو يوسف أقرب أصدقائي في الوسط الفني
بعد صعود تاريخي.. كبار مديري الأموال يتوقعون مزيدا من مكاسب الذهب في 2026
مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر
صاحب صورة “صلي على النبي” يكشف لـ “صدى البلد”: صنعت تريند إنسانيًا على السوشيال ميديا
الدقهلية: إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ طفل مصاب بانفجار مقلة عينه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تراجع الرقابة.. تحذير برلماني من مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال والمراهقين

حسانين توفيق
حسانين توفيق
محمد الشعراوي

حذر حسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري، من خطورة التأثير المتزايد للألعاب الإلكترونية على الأطفال والمراهقين، مؤكدًا أن هذه القضية تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الأسرة والمجتمع في ظل التوسع السريع للعالم الرقمي، خاصة مع تراجع الرقابة الأسرية في بعض الأحيان.

وأوضح توفيق، في تصريحات صحفية، أن تناول الدراما والمنتج الثقافي لقضايا تمس النشء والشباب يسهم في رفع الوعي المجتمعي وفتح نقاش واسع حول مخاطر الإدمان الرقمي، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تعكس تحذيرات ودراسات سبق مناقشتها داخل مجلس الشيوخ بشأن الآثار السلبية للاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية على السلوك والتحصيل الدراسي والصحة النفسية.

وأشار إلى أن مناقشات لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ انتهت إلى عدد من التوصيات المهمة، تم إحالتها إلى الجهات المختصة، وفي مقدمتها ضرورة وضع إطار تشريعي وطني ينظم تداول الألعاب الإلكترونية، وتصنيفها وفقًا للفئات العمرية ومحتوى العنف، أسوة بما هو مطبق في عدد من الدول المتقدمة، بهدف حماية الأطفال من المحتوى غير الملائم.

تفعيل دور الجهات الرقابية المختصة

وأضاف أن التوصيات شملت أيضًا تفعيل دور الجهات الرقابية المختصة في متابعة المحتوى الرقمي الموجه للأطفال، وإطلاق حملات توعوية موسعة تستهدف أولياء الأمور والمعلمين للتعريف بمخاطر الإدمان الرقمي، وطرق اكتشاف علاماته المبكرة، إلى جانب تشجيع تطوير صناعة ألعاب إلكترونية تعليمية محلية تعزز القيم الإيجابية وتنمي المهارات المعرفية.

وأكد توفيق أن التكنولوجيا تمثل سلاحًا ذا حدين، فبينما يمكن للألعاب الإلكترونية أن تسهم في تنمية التفكير والتركيز عند استخدامها بشكل معتدل وتحت إشراف، فإن الإفراط فيها قد يؤدي إلى الإدمان السلوكي والعزلة الاجتماعية واضطرابات نفسية، مشددًا على أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والأسرة، داعيًا إلى الإسراع بتنفيذ توصيات مجلس الشيوخ حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.

حسانين توفيق لجنة الاتصالات وتكنولوجيا حزب الشعب الجمهوري الدراما والمنتج الثقافي مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

ترشيحاتنا

برنامج الساعة 6

محلل سياسي: إعلام الجماعة الإرهابية يستهدف جيل Z بالأخبار الكاذبة.. فيديو

أحمد موسى

قبل مواجهة كوت ديفوار.. أحمد موسى: إحنا ملوك قارة أفريقيا وعندنا 7 ألقاب

الاحتلال

كالاس: علاقات أوروبا مع إسرائيل معقدة.. والتهديدات تعرقل نزع سلاح حزب الله في لبنان

بالصور

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة

تشغيل جهاز الأشعة الجديد بمستشفى الصدر بالزقازيق بتكلفة 600 ألف جنيه

تركيب جهاز اشعة
تركيب جهاز اشعة
تركيب جهاز اشعة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد