التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
العد التنازلي بدأ.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
طارق العريان: عمرو يوسف أقرب أصدقائي في الوسط الفني
بعد صعود تاريخي.. كبار مديري الأموال يتوقعون مزيدا من مكاسب الذهب في 2026
مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر
صاحب صورة "صلي على النبي" يكشف لـ "صدى البلد": صنعت تريند إنسانيًا على السوشيال ميديا
الدقهلية: إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ طفل مصاب بانفجار مقلة عينه
8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها
مشاكل بالتابلت وأسئلة من الكتب الخارجية| أبرز أزمات امتحانات أولى و2 ثانوي اليوم
طهران تكشف شبكة تجسس .. اعتقال أجنبي بتهمة العمل للموساد
غلق كلي للطريق الدائري القوس الغربي في الاتجاهين لمدة 21 يوما.. اعرف السبب
الغندور: أفضل مباراة لنيجيريا وأسوأ مباراة لمنتخب الجزائر
برلماني: استثمار 222 مليار جنيه في قطاع الصحة منذ 2014 أحدثت نقلة نوعية لملايين المصريين

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بـ مجلس الشيوخ، أن القطاع الصحي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، بدعم مباشر ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن الصحة أصبحت على رأس أولويات الدولة لضمان تقديم خدمات طبية متميزة وشاملة للمواطنين.

وأشار خضير، في تصريح صحفي له اليوم إلى أن الاستثمارات في القطاع الصحي منذ عام 2014 وحتى عام 2025 تجاوزت 222 مليار جنيه، شملت تنفيذ نحو 1255 مشروعًا في مختلف محافظات الجمهورية، تضمنت إنشاء منشآت صحية جديدة، ورفع كفاءة المستشفيات القائمة، وتحديث وتجهيز الوحدات الطبية بأحدث التجهيزات والمعدات، وهو ما أسهم في إحداث نقلة نوعية ملموسة في جودة الخدمات الطبية.

كما شدد وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُعد أحد أعمدة الإصلاح الصحي في مصر، وأن الدولة تربط بين الإنجاز والتكريم والدعم المعنوي للعاملين بالقطاع الصحي، مما يعزز كفاءتهم ويحفزهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن تكريم النماذج المتميزة يمثل جزءًا رمزيًا من جهود آلاف العاملين بالقطاع الذين ساهموا في تحقيق هذه الإنجازات.

واختتم الدكتور حسين خضير حديثه أن، هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا التخطيط الجيد والدعم الكامل من القيادة السياسية، إلى جانب ثقة المواطن المصري في قدرات المنظومة الصحية على التطور المستدام، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تطوير القطاع الصحي لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في جميع الخدمات المقدمة.

