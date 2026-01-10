الحماية المدنية تنقذ قرية من كارثة محققة.. حريق امتد لأكثر من 6 ساعات في المنوفية

ما زالت آثار حريق مخزن مواسير مياه بقرية سنتريس بمركز أشمون في محافظة المنوفية، موجودة وشاهدة علي ملحمة امتدت لاكثر من 6 ساعات لاخماد حريق امتدت نيرانه إلي سماء محافظة المنوفية.

وأدت جهود الحماية المدنية والمطافئ الي إخماد الحريق بمساعدة اهالي قرية سنتريس والقري المجاورة لانقاذ قريتهم من كارثة كبيرة.

6 ساعات من الخوف والقلق ان يمتد الحريق الي منازل القرية والتي قام الاهالي باخلائها حتي انتهاء الحريق والانتهاء من أعمال التبريد لمنع اشتعال النيران مرة أخري.

البداية عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء أحمد منيع مدير إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق في مخزن لمواسير المياه بقرية سنتريس بمركز أشمون.

بانتقال المقدم شريف منير وكيل إدارة الحماية المدنية والمقدم محمد الوزير وعدد من الضباط والأفراد الي موقع الحريق تم الدفع باكثر من 13 سيارة إطفاء.

وتوالت الجهود المكثفة حتي تمت السيطرة علي الحريق واصيب عدد من افراد الحماية المدنيه باختناق وتلقوا الإسعافات الأولية داخل مستشفي أشمون بينما أصيب ضابط بالحماية المدنية بكسر في الأضلع وتم نقله الي مستشفي شبين الكوم لتلقي العلاج.

ونشب الحريق بمخزن خاص بشركة «سوميت» بمنطقة سنتريس بمركز ومدينة أشمون حيث تم الدفع بـ14 سيارة إطفاء، و5 سيارات إسعاف، و5 سيارات فنطاس مياه، بالإضافة إلى 3 نافوري، للتعامل السريع مع الحادث والسيطرة على تداعياته .

واصيب نحو 18 من الاهالي بحالة اختناق وتلقوا الاسعافات الأولية وخرجوا بعد تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة بمستشفي أشمون العام.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الشكر لرجال الحماية المدنية والاجهزة الامنية والتنفيذية والأجهزة الطبية علي مجهودهم خلال الحريق والتعامل الفوري مع الحادث .