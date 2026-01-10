قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
العد التنازلي بدأ.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
طارق العريان: عمرو يوسف أقرب أصدقائي في الوسط الفني
بعد صعود تاريخي.. كبار مديري الأموال يتوقعون مزيدا من مكاسب الذهب في 2026
مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر
صاحب صورة “صلي على النبي” يكشف لـ “صدى البلد”: صنعت تريند إنسانيًا على السوشيال ميديا
الدقهلية: إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ طفل مصاب بانفجار مقلة عينه
8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها
مشاكل بالتابلت وأسئلة من الكتب الخارجية| أبرز أزمات امتحانات أولى و2 ثانوي اليوم
طهران تكشف شبكة تجسس .. اعتقال أجنبي بتهمة العمل للموساد
غلق كلي للطريق الدائري القوس الغربي في الاتجاهين لمدة 21 يوما.. اعرف السبب
الغندور: أفضل مباراة لنيجيريا وأسوأ مباراة لمنتخب الجزائر
محافظات

الحماية المدنية تنقذ قرية من كارثة محققة.. حريق امتد لأكثر من 6 ساعات في المنوفية

مروة فاضل

ما زالت آثار حريق مخزن مواسير مياه بقرية سنتريس بمركز أشمون في محافظة المنوفية، موجودة وشاهدة علي ملحمة امتدت لاكثر من 6 ساعات لاخماد حريق امتدت نيرانه إلي سماء محافظة المنوفية. 

وأدت جهود الحماية المدنية والمطافئ الي إخماد الحريق بمساعدة اهالي قرية سنتريس والقري المجاورة لانقاذ قريتهم من كارثة كبيرة. 

6 ساعات من الخوف والقلق ان يمتد الحريق الي منازل القرية والتي قام الاهالي باخلائها حتي انتهاء الحريق والانتهاء من أعمال التبريد لمنع اشتعال النيران مرة أخري. 

البداية عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء أحمد منيع مدير إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق في مخزن لمواسير المياه بقرية سنتريس بمركز أشمون. 

بانتقال المقدم شريف منير وكيل إدارة الحماية المدنية والمقدم محمد الوزير وعدد من الضباط والأفراد الي موقع الحريق تم الدفع باكثر من 13 سيارة إطفاء. 

وتوالت الجهود المكثفة حتي تمت السيطرة علي الحريق واصيب عدد من افراد الحماية المدنيه باختناق وتلقوا الإسعافات الأولية داخل مستشفي أشمون بينما أصيب ضابط بالحماية المدنية بكسر في الأضلع وتم نقله الي مستشفي شبين الكوم لتلقي العلاج. 

ونشب الحريق بمخزن خاص بشركة «سوميت» بمنطقة سنتريس بمركز ومدينة أشمون حيث تم الدفع بـ14 سيارة إطفاء، و5 سيارات إسعاف، و5 سيارات فنطاس مياه، بالإضافة إلى 3 نافوري، للتعامل السريع مع الحادث والسيطرة على تداعياته .

واصيب نحو 18 من الاهالي بحالة اختناق وتلقوا الاسعافات الأولية وخرجوا بعد تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة بمستشفي أشمون العام. 

 ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الشكر لرجال الحماية المدنية والاجهزة الامنية والتنفيذية والأجهزة الطبية علي مجهودهم خلال الحريق والتعامل الفوري مع الحادث .

