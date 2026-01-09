قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنوفية: إطفاء حريق مخزن أشمون وخروج معظم المصابين من المستشفى

أ ش أ

أكد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون أن قوات الحماية المدنية والإطفاء بمديرية أمن المنوفية نجحت في إطفاء حريق مخزن المواسير بقرية سنتريس مركز أشمون والسيطرة علي النيران دون وقوع أية خسائر في الأرواح.


وقال المحافظ  في بيان اليوم  إن الحريق أسفر عن إصابة 15 حالة بإختناق تم خروجهم من المستشفى بعد تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة مشيرا إلى حرصه علي متابعة حالتهم أولا بأول فضلا علي المتابعة اللحظية لتداعيات الحادث وتقديم الدعم اللازم .


وأضاف أنه تم  تكليف السكرتير العام المساعد وكافة الأجهزة المعنية والمختصة بالتوجه الميداني لموقع الحريق حيث تم الدفع بـنحو 14 سيارة إطفاء، و5 سيارات إسعاف، و5 سيارات فنطاس مياه، بالإضافة إلى 3 نافوري، للتعامل السريع مع الحادث والسيطرة على تداعياته موجها الشكر لرجال الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والتنفيذية والأجهزة الطبية علي مجهودهم خلال الحريق والتعامل الفوري مع الحادث.


كان مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة قد تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق هائل بمخزن خاص بشركة "سوميت" بمنطقة سنتريس بمركز ومدينة أشمون؛ وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمديرية أمن المنوفية وسيارات الإسعاف على الفور؛ وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه. وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق لمعرفة سبب الحريق.

محافظ المنوفية قوات الحماية المدنية مديرية أمن المنوفية إطفاء حريق مخزن المواسير قرية سنتريس المستشفى

