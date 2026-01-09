إصابة ضابط بالحماية المدنية أثناء إطفاء حريق المنوفية.. وخروج جميع المصابين من المستشفى

أعلن مصدر بمحافظة المنوفية، عن إصابة ضابط في قطاع الحماية المدنية بكسر في الأضلع، في خلال مشاركته في إخماد حريق داخل مخزن للمواسير في قرية سنتريس بمركز أشمون.

وأوضح المصدر أن المصابين جراء الحريق، بلغ عددهم 18 بحالات اختناق، وتم تقديم الرعاية الصحية وخروجهم جميعا من مستشفى أشمون العام، عدا ضابط الحماية المدنية، تم نقله إلى مستشفى شبين الكوم؛ لتلقي العلاج.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء في محافظة المنوفية، من إخماد الحريق الذي نشب عصر اليوم في مخزن خاص بإحدى الشركات بمنطقة سنتريس بمركز ومدينة أشمون.

جاء ذلك بعد أن جرى الدفع بـ 14 سيارة إطفاء، و5 سيارات إسعاف، و5 سيارات فنطاس مياه، بالإضافة إلى 3 نافوري؛ للتعامل السريع مع الحادث والسيطرة على تداعياته.

ووجه محافظ المنوفية، الشكر لرجال الحماية المدنية، والأجهزة الأمنية والتنفيذية، والأجهزة الطبية، على جهودهم خلال الحريق، والتعامل الفوري مع الحادث.