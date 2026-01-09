السيطرة علي حرسق مخزن المواسير في المنوفية.. صور

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تواجده داخل مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لمتابعة تداعيات الحريق والتواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية خلال إدارة الأزمة مؤكدا أنه تم الانتهاء من عمليات إخماد الحريق الذي نشب عصر اليوم بمخزن خاص بشركة «سوميت» بمنطقة سنتريس بمركز ومدينة أشمون ، في متابعة حية ومباشرة لعمليات الاطفاء من خلال مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وبالتواجد الميداني للسكرتيرالعام المساعد وكافة الاجهزة المعنية .

وأشار محافظ المنوفية إلي خروج معظم المصابين "حالات اختناق " بعد تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة بمستشفي أشمون العام مؤكدا حرصه علي متابعة حالتهم أول بأول فضلا علي المتابعة اللحظية لتداعيات الحادث وتقديم الدعم اللازم .

وأضاف محافظ المنوفية أنه تم تكليف السكرتير العام المساعد وكافة الأجهزة المعنية والمختصة بالتوجه الميداني لموقع الحريق حيث تم الدفع بـ14 سيارة إطفاء، و5 سيارات إسعاف، و5 سيارات فنطاس مياه، بالإضافة إلى 3 نافوري، للتعامل السريع مع الحادث والسيطرة على تداعياته .

ووجه محافظ المنوفية الشكر لرجال الحماية المدنية والاجهزة الامنية والتنفيذية والأجهزة الطبية علي مجهودهم خلال الحريق والتعامل الفوري مع الحادث .