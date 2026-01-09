قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط 2 طن سكر مجهول المصدر بالسادات وتحرير 223 محضر مخالفات مخابز وأسواق في المنوفية

مروة فاضل

وجه اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من مدي الالتزام بالاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملات تموينية مكبرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن: تحرير 135 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة، تحرير 88 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر، ضبط 2 طن سكر و 3 طن أسمنت بدون مستندات مجهولة المصدر بمركز ومدينة السادات.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت ومجابهة كافة صور الغش التجاري حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة المنتجات المتداولة

