مات على سجادة الصلاة.. أهالي المنوفية يودعون أبَا وأبناءه ضحايا الغاز في شبرا الخيمة

شيع العشرات من أهالي قرية العامرة بمركز منوف في محافظة المنوفية، جثمان محفظ قرآن وابنيه الاثنين عقب وفاتهم نتيجة تسريب الغاز في شبرا الخيمة.

وأدى الاهالي صلاة الجنازة على الجثامين من مسجد القرية مسقط رأس محفظ القرآن وتم تشييع الجثامين الثلاثة الي مثواهم الاخير بمقابر الاسرة بالقرية.

وأكد الاهالي، ان الشيخ محمد عبد المنعم 50 عاما محفظ قرآن ويسكن في شبرا الخيمه وفوجئ الجميع بوفاته هو وأبناؤه الاثنين احمد 21 سنة وحفصة 18 سنة، بينما اصيبت زوجته زينب ونجلها حمزة 13 سنة.

وتابع الاهالي ان الشيخ محمد توفي علي سجادة الصلاة حيث كان منتظما في صلاته حافظا لكتاب الله.