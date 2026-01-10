برلماني: لقاء السيسي بممثلة الاتحاد الأوروبي يؤكد مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي

أكد النائب الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، يعكس المكانة الاستراتيجية لمصر لدى الاتحاد الأوروبي، ويؤكد دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، باعتبارها ركيزة أساسية في منطقة الشرق الأوسط وشريكاً لا غنى عنه في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأشار جبيلي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن اللقاء تناول مجموعة من الملفات الهامة، على رأسها التطورات الإقليمية والأزمات المتصاعدة في الشرق الأوسط، وخاصة القضية الفلسطينية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق مصالح الطرفين ويخدم الاستقرار الدولي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تأكيد الرئيس السيسي على ثوابت الموقف المصري الداعم للحلول السياسية، ورفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية، يعكس سياسة مصر المتوازنة والمسؤولة، ويعزز من مصداقيتها كشريك موثوق لدى القوى الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي.

كما أشار الدكتور احمد جبيلي، إلى أن اللقاء تضمن متابعة تنفيذ مخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى، وصرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، ما يعكس الثقة الأوروبية في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري وقدرة الدولة على توظيف هذا الدعم لتعزيز التنمية الشاملة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودفع معدلات النمو، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والخدمات اللوجستية.