التعادل 1-1 يحسم مواجهة المصري وكهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام المصري في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد السويس الجديدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل هدف التقدم لصالح المصري اللاعب كريم العراقي في الدقيقة 45، فيما أدرك كهرباء الإسماعيلية التعادل في الدقيقة 51 عن طريق علي سليمان.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية

أعلن الجهاز الفني لنادي كهرباء الإسماعيلية بقيادة رضا شحاتة، التشكيل الرسمي الذي خاض به مواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية

جاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية معتمدًا على فرج شوقي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من ناحا، سيف الخشاب، كريم يحيى، ومحمد فاروق، بينما يضم خط الوسط حماوي، ماجد هاني، وحسن الشاذلي، في حين يقود الخط الهجومي الثلاثي شيكا، علي سليمان، وإسلام عبد النعيم.

البدلاء

وعلى مقاعد البدلاء، تواجد كل من علي الجابري، محمد وسام، مصطفى كشري، الفيومي، يوسف جلال، محمد عبد المنعم، أشرف، كريم الشريف، وماردونا، في دكة تضم عددًا من العناصر القادرة على تغيير شكل المباراة حال الاستعانة بها.

تشكيل المصري

وأعلن الجهاز الفني للنادي المصري البورسعيدي بقيادة نبيل الكوكي التشكيل الرسمي الذي خاض به مواجهة كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل المصري

جاء تشكيل المصري ليضم أحمد وهب في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع باهر المحمدي، محمد هاشم، كريم العراقي، وعمرو سعداوي، مع الاعتماد على محمود حمادة وموديستا في وسط الملعب، إلى جانب أحمد علي عامر، بينما يقود الخط الأمامي الثلاثي دغـم، منذر طمين، ومحمد الشامي.

البدلاء

وجلس على مقاعد البدلاء كل من عصام ثروت، أحمد منصور، ميدو جابر، عمر الساعي، حسين فيصل، كريم بامبو، أحمد القرموطي، زياد فرج، وعبد الوهاب نادر، في دكة بدلاء تضم عددًا من العناصر القادرة على صناعة الفارق خلال مجريات اللقاء.