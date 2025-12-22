تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة دكرنس في كأس مصر

أعلن التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة دكرنس بعد قليل، بمنافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، والتي تقام على استاد السويس الجديد.



تشكيل المصري

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شحاته

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عمرو سعداوي

خط الوسط: محمود حمادة ، أحمد علي عامر، كريم بامبو، عمر الساعي، حسن علي

خط الهجوم: منذر طمين



بدلاء المصري

محمود حمدي، أحمد أيمن منصور، بونور موجيشا، زياد فرج، أحمد القرموطي، محمد الشامي والثلاثي الناشئ، أحمد شرف، محمود أشرف، عبد الوهاب نادر.