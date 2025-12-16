المصرى البورسعيدي يرفض التفريط في صلاح محسن بعد عرض الوداد

رفض النادي المصري التفريط في صلاح محسن، مهاجم الفريق، بعد العرض الأخير الذي تلقاه هداف المصري في الساعات الماضية من الوداد البيضاوي المغربي، بعد تألقه وتصدره لقائمة الهدافين بالدوري، حيث قرر المصري تجديد التعاقد مع صلاح محسن باعتباره إحدى الركائز الأساسية بالفريق، خاصة أن عقده ينتهي مع المصري بنهاية الموسم المقبل.

وكلف كامل أبو علي، رئيس مجلس ادارة النادي المصري، محمد موسى، عضو المجلس والمشرف على فريق الكرة بالنادي، بسرعة إنهاء ملف تجديد التعاقد مع صلاح محسن، مهاجم الفريق البورسعيدي، وذلك بعد دخول اللاعب دائرة اهتمامات نادي الوداد المغربي خلال الساعات الأخيرة.

وينتهي عقد صلاح محسن مع النادي المصري بنهاية الموسم المقبل 2026 -2027.

وكان اللاعب قد انضم إلى الفريق البورسعيدي عقب فسخ تعاقده مع الأهلي في يناير 2024، وذلك لمدة موسمين ونصف الموسم.

وتألق صلاح محسن مع المصري في الموسم الجاري ليصبح إحدى أهم الركائز الأساسية في هجوم الفريق البورسعيدي، بعدما احتل ترتيب هدافي الفريق برصيد 5 أهداف في الدوري المحلي، بالإضافة إلى صناعة هدف آخر.

موعد مباراة المصري لمواجهة زد

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي المصري لمباراة الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تجمعه بفريق زد باستاد السويس الجديد في الثامنة مساء الجمعة المقبل.