وزير قطاع الأعمال: نمو إيرادات الشركات التابعة بنحو 20% في عام واحد.. والصادرات تصل إلى مليار دولار
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 بالمصنعية الآن
لا نغلق مصانع.. كامل الوزير: خطط تصحيحية لتقنين أوضاع المنشآت المخالفة
لإحياء عيد الأنوار اليهودي .. نتنياهو يقتحم ساحة حائط البراق
بدءًا من اليوم| التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 2026.. الشروط والخطوات
حالة وفاة وإصابة.. تفاصيل حادث طعن في مدرسة بموسكو
ترامب يطالب بتعويض 10 مليارات دولار من «بي بي سي» بتهمة التشهير
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

المصرى البورسعيدي يرفض التفريط في صلاح محسن بعد عرض الوداد

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
يمنى عبد الظاهر

رفض النادي المصري التفريط في صلاح محسن، مهاجم الفريق، بعد العرض الأخير الذي تلقاه هداف المصري في الساعات الماضية من الوداد البيضاوي المغربي، بعد تألقه وتصدره لقائمة الهدافين بالدوري، حيث قرر المصري تجديد التعاقد مع صلاح محسن باعتباره إحدى الركائز الأساسية بالفريق، خاصة أن عقده ينتهي مع المصري بنهاية الموسم المقبل.

وكلف كامل أبو علي، رئيس مجلس ادارة النادي المصري، محمد موسى، عضو المجلس والمشرف على فريق الكرة بالنادي، بسرعة إنهاء ملف تجديد التعاقد مع صلاح محسن، مهاجم الفريق البورسعيدي، وذلك بعد دخول اللاعب دائرة اهتمامات نادي الوداد المغربي خلال الساعات الأخيرة.

وينتهي عقد صلاح محسن مع النادي المصري بنهاية الموسم المقبل 2026 -2027.

وكان اللاعب قد انضم إلى الفريق البورسعيدي عقب فسخ تعاقده مع الأهلي في يناير 2024، وذلك لمدة موسمين ونصف الموسم.

وتألق صلاح محسن مع المصري في الموسم الجاري ليصبح إحدى أهم الركائز الأساسية في هجوم الفريق البورسعيدي، بعدما احتل ترتيب هدافي الفريق برصيد 5 أهداف في الدوري المحلي، بالإضافة إلى صناعة هدف آخر.

موعد مباراة المصري لمواجهة زد

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي المصري لمباراة الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تجمعه بفريق زد باستاد السويس الجديد في الثامنة مساء الجمعة المقبل.

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

