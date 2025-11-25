انطلاقة قوية لـ المصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية.. هل يحاتج الفريق إلى التدعم؟

أثنى إيهاب المصري، نجم المصري والمقاولون العرب السابق، على نجاح فريق المصري البورسعيدي في الانتصار على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال إيهاب المصري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «كان من المهم انطلاقة المصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الأفريقية بالانتصار على كايزر تشيفز».

وأردف قائلًا: «المباراة كانت في غاية الصعوبة، والبداية كانت مهمة في هذا اللقاء، خاصةً أن المصري يمر بظروف في الفترة الأخيرة ليست جيدة».

واستطرد قائلًا: «لا بد من تدعيم المصري البورسعيدي بصفقات أقوى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل المنافسة على لقب كأس الكونفدرالية».

ورأى المصري أن بداية الزمالك في كأس الكونفدرالية مقلقة لجماهيره، مضيفًا أن الزمالك يحتاج للتعاقد مع مدير فني أجنبي لأن الجماهير ليست في حمل أي إخفاقات في الفترة المقبلة.

وأشار إيهاب المصري إلى أن الزمالك لديه مشاكل كثيرة في الملعب والعامل البدني مقلق للغاية للفريق، مؤكدًا أن الزمالك مطالب بالعودة بنتيجة إيجابية من جنوب أفريقيا خلال مواجهة كايزر تشيفز حتى يُسهل من مهمته ومهمة المصري في التأهل سويًا من دور المجموعات.