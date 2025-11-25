قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
رياضة

انطلاقة قوية لـ المصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية.. هل يحاتج الفريق إلى التدعم؟

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
رباب الهواري

أثنى إيهاب المصري، نجم المصري والمقاولون العرب السابق، على نجاح فريق المصري البورسعيدي في الانتصار على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال إيهاب المصري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «كان من المهم انطلاقة المصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الأفريقية بالانتصار على كايزر تشيفز».

وأردف قائلًا: «المباراة كانت في غاية الصعوبة، والبداية كانت مهمة في هذا اللقاء، خاصةً أن المصري يمر بظروف في الفترة الأخيرة ليست جيدة».

واستطرد قائلًا: «لا بد من تدعيم المصري البورسعيدي بصفقات أقوى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل المنافسة على لقب كأس الكونفدرالية».

ورأى المصري أن بداية الزمالك في كأس الكونفدرالية مقلقة لجماهيره، مضيفًا أن الزمالك يحتاج للتعاقد مع مدير فني أجنبي لأن الجماهير ليست في حمل أي إخفاقات في الفترة المقبلة.

وأشار إيهاب المصري إلى أن الزمالك لديه مشاكل كثيرة في الملعب والعامل البدني مقلق للغاية للفريق، مؤكدًا أن الزمالك مطالب بالعودة بنتيجة إيجابية من جنوب أفريقيا خلال مواجهة كايزر تشيفز حتى يُسهل من مهمته ومهمة المصري في التأهل سويًا من دور المجموعات.

