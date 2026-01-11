ذكرى رحيل إحسان عبد القدوس.. "فارس الكلمة" الذي نقل الرواية العربية إلى العالمية

تحل علينا اليوم /الأحد/ ذكرى رحيل الكاتب والروائي الكبير إحسان عبد القدوس، أحد أبرز أعلام الأدب والصحافة في مصر والعالم العربي، الذي غادر عالمنا في الحادي عشر من يناير عام 1990، تاركاً خلفه موروثاً أدبياً لا تنطفئ شمسه مهما تعاقبت الأجيال.



ولد عبد القدوس في مطلع يناير عام 1919 بقرية السيدة ميمونة بمركز زفتى لعائلة ثرية ذات أصول شركسية، ونشأ في بيئة استثنائية شكلتها المتناقضات؛ حيث كان يتنقل في طفولته بين منزل جده الشيخ رضوان بالصالحية، خريج الأزهر، ليتلقى الدروس الدينية في أجواء محافظة، وبين ندوات والدته السيدة فاطمة اليوسف "روز اليوسف" اللبنانية الأصل، والتي كانت تجمع كبار الأدباء والمفكرين والفنانين، وهو التكوين المزدوج الذي أسهم في تشكيل شخصيته التي وصفت بأنه "أديب يكتب في السياسة وسياسي يكتب في الأدب".



درس إحسان في مدارس خليل آغا وفؤاد الأول، ثم التحق بكلية الحقوق وتخرج فيها عام 1942، ورغم عمله بالمحاماة لفترة قصيرة وافتتاحه مكتباً خاصاً، فإنه أغلقه بعد ثلاثة أشهر فقط، ليتجه بكل كيانه إلى محراب الصحافة والأدب.



تولى رئاسة تحرير مجلة "روز اليوسف" وهو في السادسة والعشرين من عمره، ثم ترأس تحرير جريدة "أخبار اليوم" ومجلس إدارة "الأهرام"، وكان عضواً بالمجلس الأعلى للصحافة ومن مؤسسي نادي القصة وصاحب فكرة إنشاء المجلس الأعلى للفنون والآداب، وقد تخرجت من مدرسته الصحفية أجيال دافعت عن حرية الرأي وكرامة الإنسان.



أثرى الراحل المكتبة العربية بأكثر من 600 رواية وقصة، تحول منها ما يقرب من 70 عملاً إلى تحف فنية في السينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة، ومن أشهرها: "في بيتنا رجل"، "أنا حرة"، "لن أعيش في جلباب أبي"، "الوسادة الخالية"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، و"أنف وثلاثة عيون".



وتميز بأسلوب رشيق بعبارات سهلة موزونة، واشتهر بجرأته في تناول المشكلات الاجتماعية بواقعية بعيدة عن قصص الحب العذرية، مؤكداً إيمانه بمسؤوليته تجاه مجتمعه رغم الضغوط والانتقادات التي تعرض لها.



وقد تُرجمت 65 من أعماله إلى لغات عدة كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية والصينية، ووصلت شهرته الآفاق بصفته أكثر كتاب العربية توزيعاً.

وكان يختار الممثلات في معظم الأفلام المقتبسة عن رواياته، وعلى الصعيد الشخصي، تزوج من السيدة "لواحظ عبد المجيد" (لولا) التي كانت سنداً له، وأنجب منها ولديه أحمد ومحمد.



وفي ختام مسيرته الحافلة، نال إحسان عبد القدوس أرفع الأوسمة تقديراً لعطائه، حيث منحه الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، ومنحه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وسام الجمهورية، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1989، والجائزة الأولى عن روايته "دمي ودموعي وابتساماتي"، وجائزة أحسن قصة فيلم عن "الرصاصة لا تزال في جيبي".



ويبقى إحسان عبد القدوس حاضرًا بما قدّمه من أعمال أدبية وصحفية، اقتربت من الإنسان وعبرت عن مشاعره وهمومه بلغة صادقة وبسيطة، لتظل كتاباته علامة بارزة في مسيرة الأدب والصحافة العربية، ومرجعًا تتجدد قيمته مع تعاقب الأجيال.



توفي الأديب إحسان عبد القدوس يوم 11 يناير 1990، ودفن في القاهرة.