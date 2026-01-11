الخط الأخضر الثالث يقلص زمن تقاطر القطارات لتحسين تجربة الركاب وتقليل ساعات الانتظار

​أعلنت الشركة المشغلة للخط الأخضر الثالث للمترو تحديث جديد في جدول تشغيل القطارات يهدف إلى رفع كفاءة الخدمة وتوفير أقصى سبل الراحة للجمهور من خلال تقليل فترات الانتظار على الأرصفة بشكل ملموس.

وتقرر تعديل زمن التقاطر ليكون هناك قطار كل أربع دقائق في القطاع الممتد من محطة عدلي منصور حتى محطة الكيت كات، بينما يتم تسيير قطار كل ثماني دقائق في القطاعات المتجهة من محطة جامعة القاهرة ومن محطة محور روض الفرج وصولاً إلى محطة الكيت كات.

مواعيد فترات الذروة

​وقد حددت الشركة مواعيد تطبيق هذا الجدول المكثف لتشمل فترات الذروة الصباحية والمسائية التي تشهد كثافة عالية في أعداد الركاب، وذلك بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة صباحاً، بالإضافة إلى الفترة المسائية الممتدة من الساعة الرابعة والنصف عصراً حتى الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان انسيابية الحركة واستيعاب التدفقات البشرية بمرونة عالية.