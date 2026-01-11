قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني
مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
هيمنة مغربية على المدرجات.. أعلى المباريات حضورا جماهيريا في أمم أفريقيا
هل صلاة ركعتين في ليلة 23 من رجب له ثواب 70 حجة؟.. لا تفوت الفرصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الخط الأخضر الثالث يقلص زمن تقاطر القطارات لتحسين تجربة الركاب وتقليل ساعات الانتظار

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
حمادة خطاب

​أعلنت الشركة المشغلة للخط الأخضر الثالث للمترو تحديث جديد في جدول تشغيل القطارات يهدف إلى رفع كفاءة الخدمة وتوفير أقصى سبل الراحة للجمهور من خلال تقليل فترات الانتظار على الأرصفة بشكل ملموس. 

وتقرر تعديل زمن التقاطر ليكون هناك قطار كل أربع دقائق في القطاع الممتد من محطة عدلي منصور حتى محطة الكيت كات، بينما يتم تسيير قطار كل ثماني دقائق في القطاعات المتجهة من محطة جامعة القاهرة ومن محطة محور روض الفرج وصولاً إلى محطة الكيت كات.

مواعيد فترات الذروة

​وقد حددت الشركة مواعيد تطبيق هذا الجدول المكثف لتشمل فترات الذروة الصباحية والمسائية التي تشهد كثافة عالية في أعداد الركاب، وذلك بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة صباحاً، بالإضافة إلى الفترة المسائية الممتدة من الساعة الرابعة والنصف عصراً حتى الساعة السادسة والنصف مساءً.

 ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان انسيابية الحركة واستيعاب التدفقات البشرية بمرونة عالية.

الأخضر الثالث للمترو زمن التقاطر محطة عدلي منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

ترشيحاتنا

نائب محافظ المنيا ورئيس الوطنية للاتصالات

نائب محافظ المنيا يبحث مع «الوطنية للاتصالات» تعظيم الاستفادة من الذكاء المكاني والتحول الرقمي

قافلة طبية

2253 خدمة طبية مجانية في يومين بقافلة «جايين لأهالينا» بكفر الشيخ| صور

حملات إزالة بقنا

محافظ قنا يتابع تنفيذ الموجة 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة| صور

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد