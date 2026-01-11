قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو طلعت: 3 مليارات جنيه لتأهيل الأكاديمية العسكرية ورفع مصر لمراكز متقدمة عالميًا في الرقمنة
الريادة الرقمية.. وزير الاتصالات: إنشاء 3 آلاف برج سنويًا لـ إنترنت أسرع
الداخلية تكشف تفاصيل دهس شخص بسيارة عمدا في بني سويف
لميس الحديدي توجه رسالة للمصريين قبل لقاء السنغال ولـ منتقدي محمد صلاح على السوشيال
عمرو طلعت: الأكاديمية العسكرية تصنع جيل الرواد الرقميون بمهارات حياتية وعملية متكاملة
صلاح فوزي لـ صدى البلد: أشكر الرئيس السيسي على تعييني عضوا بمجلس النواب
نرمين الفقي عن أولاد الراعي: كل مشهد بنعمله ماتش تمثيل
بقوة 4.7 ريختر.. زلزال يضرب البصرة قرب الحدود العراقية الإيرانية
معسكر مفتوح لمنتخب الشباب استعدادًا للتصفيات القارية
عمرو طلعت: الأكاديمية العسكرية تفتح أبوابها لكل الخريجين لتأهيل جيل الرواد الرقميون
خريطة اليوم الأول لانعقاد مجلس النواب.. عماد الدين حسين يكشف
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة سموحة وحرس الحدود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية في مصر.. واقع يتغيّر بشهادة التجربة من الداخل والخارج

الرعاية الصحية في مصر
الرعاية الصحية في مصر

ظل ملف الرعاية الصحية في مصر لسنوات طويلة حاضرًا في دائرة الجدل والنقد، باعتباره أحد أكثر الملفات ارتباطًا بحياة المواطنين اليومية. هذا الجدل لم يختفِ، ولا تزال التحديات قائمة، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تغيّرًا تدريجيًا في واقع المنظومة الصحية، تغيّر لم يعد يُقاس فقط بالخطط أو التصريحات، بل بما يراه المواطن ويعيشه داخل المستشفيات والمراكز الطبية.

اللافت أن هذا التحوّل لم يظهر فقط في تجارب المصريين، بل امتد إلى شهادات قادمين من الخارج، مصريين وغير مصريين، اختاروا تلقي العلاج داخل مصر، سواء لأسباب طبية أو لظروف إنسانية طارئة. كثير من هذه الشهادات، التي انتشرت بشكل عفوي على منصات التواصل الاجتماعي أو في أحاديث شخصية، عبّرت عن دهشة إيجابية من مستوى الرعاية الطبية، وكفاءة الأطباء، وسرعة التدخل، خاصة عند مقارنتها بتجارب علاجية في دول تُصنّف ضمن الأفضل عالميًا.

هذه الشهادات أعادت طرح سؤال مهم: هل الصورة الذهنية السائدة عن الرعاية الصحية في مصر ما زالت تعكس الواقع الحالي؟ أم أن هناك فجوة بين ما يُتداول وما يحدث فعليًا على أرض الواقع؟

جزء كبير من الإجابة يرتبط بالتطور الذي شهدته المنظومة الصحية خلال السنوات الماضية، سواء من حيث الاستثمار في البنية التحتية، أو توسّع مظلة التغطية الصحية، أو تحسين نظم التشغيل داخل المستشفيات الحكومية والجامعية. هذا التطوير لم يكن متساويًا في كل الأماكن، ولم يصل بعد إلى الصورة المثالية، لكنه انعكس على تفاصيل يومية بدأت تُحدث فرقًا في تجربة العلاج.

واحدة من النقاط التي كثيرًا ما يتم تجاهلها في النقاش العام هي أن جودة الرعاية الصحية في مصر لا تقتصر على القطاع الخاص. عدد كبير من كبار الأطباء الذين يديرون عيادات خاصة معروفة، هم أنفسهم من يقودون أقسامًا طبية داخل المستشفيات الحكومية والجامعية، ويواصلون العمل بها بدافع مهني ووطني. هذا التداخل بين القطاعين العام والخاص أسهم في نقل الخبرات، ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات الحكومية، وأكد أن الطبيب المصري هو العنصر الحاسم في أي تجربة علاج ناجحة، بغضّ النظر عن مكان تقديم الخدمة.

المستشفيات الحكومية، التي طالما كانت محورًا للانتقاد، شهدت بدورها تطورات ملحوظة على مستوى التجهيزات، والتنظيم، وخدمات الطوارئ. ورغم الضغط الكبير الناتج عن الكثافة السكانية، فإن التجربة داخل عدد متزايد من هذه المستشفيات باتت تعكس تحسّنًا في الجاهزية وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة، وهو ما لمسه مواطنون ووافدون من الخارج على حد سواء.

في الوقت نفسه، لا يمكن إغفال دور التحول الرقمي في إعادة تنظيم العلاقة بين المريض والمنظومة الصحية. من التسجيل الإلكتروني إلى إدارة البيانات وربط الخدمات، بدأت ملامح نظام أكثر تنظيمًا وشفافية في الظهور، ما يفتح الباب لتحسينات أوسع وأكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.

ورغم كل ما سبق، لا يزال الحديث عن الرعاية الصحية في مصر بحاجة إلى قدر من الواقعية. التحديات لم تختفِ، والفجوات لا تزال موجودة، لكن الفارق اليوم يكمن في طريقة التعامل معها. الاعتراف بالمشكلات، والعمل على معالجتها تدريجيًا، بات جزءًا من الخطاب والممارسة، بدلًا من تجاهلها أو التقليل من شأنها.

ما تشهده المنظومة الصحية في مصر اليوم هو مرحلة انتقالية، تتداخل فيها الخبرة المحلية مع شهادات دولية، ويقف فيها الطبيب المصري في قلب المشهد باعتباره عنصر الثقة الأساسي. مرحلة تؤكد أن الرعاية الصحية في مصر لم تعد مجرد ملف خدمي تقليدي، بل مسار تطوير وطني مستمر، تُحكم عليه التجربة الفعلية، لا الانطباعات المسبقة.

الرعاية الصحية في مصر الرعاية الصحية العلاج داخل مصر المنظومة الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

ياميش رمضان 2026

قبل الزحام.. أماكن بيع ياميش رمضان 2026 وأسعار اليوم

الحساب الجاري والتوفير في البنوك

اعرف عيوب كل منهما.. الفرق بين الحساب الجاري والتوفير في البنوك

مواعيد عمل البريد المصري

أماكن فروع الفترة المسائية.. مواعيد عمل البريد المصري أيام الإجازات

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

المزيد