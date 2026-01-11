قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني
مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
هيمنة مغربية على المدرجات.. أعلى المباريات حضورا جماهيريا في أمم أفريقيا
هل صلاة ركعتين في ليلة 23 من رجب له ثواب 70 حجة؟.. لا تفوت الفرصة
البابا لاون يدعو إلى تجديد الوعي بسر المعمودية ويجدد نداءه للسلام في العالم

ميرنا رزق

في مستهل زمن السنة الطقسية العادي، دعا قداسة البابا لاون الرابع عشر المؤمنين إلى إعادة اكتشاف عظمة سرّ المعمودية، وذلك في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، اليوم، أمام نحو 25 ألف شخص احتشدوا، بساحة القديس بطرس، بالفاتيكان.

عظمة سر المعمودية

وصف الحبر الأعظم المعمودية بأنها إدخال في مشروع مدهش من محبة الله لكل البشرية، مؤكّدًا أن الله لا يقف متفرجًا على العالم من بعيد، بل يقترب من حياة الإنسان، ومن آلامه، وانتظاراته، ويدخل التاريخ بحضور حيّ ومخلِّص.

وانطلق بابا الكنيسة الكاثوليكية في تأمله من سرّ معمودية يسوع في نهر الأردن، حيث يتجلّى الثالوث الأقدس، ليُبرز البُعد الجوهري للتجسّد في الإيمان المسيحي، موضحًا أن ابن الله، القدوس، اختار أن يعتمد مع الخطأة، كاشفًا بذلك رحمة الله اللامتناهية، مؤكّدًا أنه جاء ليخدم لا ليتسلّط، وليخلّص لا ليدين، مضيفًا أن المسيح حمل خطايا البشر، ليهبهم نعمة الحياة الجديدة.

وشدّد قداسة البابا على أن المعمودية هي عطيّة عظيمة ينبغي الشهادة لها بفرح وبأمانة، لأنها نور في أزمنة الظلمة، ومصدر مصالحة في أوقات الصراع، وباب رجاء في مواجهة الموت.

وبعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، عبّر الأب الأقدس عن قلقه العميق إزاء الأوضاع المتوترة في إيران، وسوريا، داعيًا إلى الحوار، والصبر والعمل من أجل السلام.

وجدّد قداسة البابا لاون الرابع عشر صلاته من أجل أوكرانيا، التي تعاني من هجمات جديدة تطال المدنيين، والبنى التحتية، مطالبًا بوقف العنف، وبمضاعفة الجهود الدولية، للتوصل إلى سلام عادل ودائم.

البابا لاون قداسة البابا لاون الرابع عشر سرّ المعمودية صلاة التبشير الملائكي الفاتيكان الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية

