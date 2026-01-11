قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب
رفع جلسة محاكمة المتهمين بقـ.ـتل صغير شبرا الخيمة وبث الجريمة على «الدارك ويب»
اللواء مجدي اللوزي لـ صدى البلد: شلة منتفعين وراء شائعات الاستقالة بـ اتحاد الملاكمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البابا لاون لشباب روما: الوحدة والصداقة الحقيقية الطريق الأصيل لتجاوز الصعوبات

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

وجّه قداسة البابا لاون الرابع عشر رسالة قوية ومفعمة بالرجاء إلى آلاف من شباب إيبارشية روما، خلال لقائه بهم في قاعة بولس السادس، بالفاتيكان، مؤكدًا أن الوحدة، والصداقة الحقيقية تمثلان الطريق الأصيل لتجاوز الصعوبات، وأن الإنسان لا يستطيع أن يحقق السعادة في العزلة، أو في علاقات افتراضية فارغة من العمق الإنساني.

وشدّد الحبر الأعظم على أن "حياة من الروابط بلا علاقات، أو من الإعجابات بلا محبة حقيقية، تُخيب الإنسان، لأن القلب البشري، بحسب قوله، خُلق للحق والخير، لا للاستهلاك السريع أو المتعة العابرة، داعيًا الشباب إلى بناء علاقات إنسانية صادقة ومتجذّرة، وتنمية صداقة عميقة مع يسوع المسيح، الذي وصفه بأنه "أفضل صديق، ومرجع ثابت للحياة.

وفي كلمته، عبّر الأب الأقدس عن قربه الأبوي من جميع الشباب، ولا سيما أولئك الذين لم يتمكنوا من دخول القاعة، ومن الذين يختبرون الوحدة أو الألم في صمت، مؤكدًا أن الصلاة، والشركة الأخوية قادرتان على شفاء الجراح وإعادة الرجاء.

واستحضر قداسة البابا مأساة الشباب الذين فقدوا حياتهم في حادث كرانس-مونتانا، داعيًا إلى الصلاة من أجلهم، ومن أجل عائلاتهم المتألمة.

وأكد بابا الكنيسة الكاثوليكية أن طريق القداسة يبدأ بحياة سليمة ومتوازنة، بعيدة عن الإدمانات، وكل ما يسلب الإنسان حريته، وكرامته، مشجعًا الشباب على تحمّل مسؤولية الشهادة لنمط حياة مختلف، قادر على تجديد المجتمع من الداخل.

واختتم قداسة البابا لاون الرابع عشر كلمته بدعوة واضحة إلى الانطلاق في الحياة، والالتزام الكنسي، والاجتماعي، من قلبٍ ممتلئ بالمسيح، مشددًا على أن الحب الحقيقي، المولود من الصليب، وحده يصنع السلام، ويمنح الوجود معناه العميق.

البابا لاون البابا لاون الرابع عشر الفاتيكان الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية

