البابا تواضروس يسافر إلى النمسا لاستكمال بعض الإجراءات الطبية

سافر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم إلى دولة النمسا، لبضعة أيام، لاستكمال بعض الإجراءات الطبية في إطار المتابعة الصحية التي بدأها منذ حوالي شهر، مع كل التمنيات لقداسته بدوام الصحة.

يذكر أن لقداسة البابا ملفًا طبيًّا بإحدى مستشفيات النمسا منذ أن كان أسقفًا عامًا، يجري من خلاله متابعة صحية بشكل دوري.

كما يتابع الآباء الأساقفة وأبناء الكنيسة داخل مصر وخارجها أخبار سفر قداسة البابا بصلواتهم، معربين عن محبتهم واطمئنانهم على صحته، سائلين الله أن يمنحه القوة والعافية ويعيده سالمًا إلى أرض الوطن لمواصلة خدمته الرعوية.