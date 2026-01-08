للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا تواضروس يستقبل أحبار الكنيسة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الخميس، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، 16 من الآباء المطارنة والأساقفة الذين حضروا لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

الآباء المطارنة والأساقفة الذين حضروا لتقديم التهنئة هم: الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا بسادة مطران إخميم وساقلته والأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، والأنبا بموا أسقف السويس، والأنبا إيلاريون أسقف البحيرة، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط، والأنبا أكسيوس أسقف المنصورة، والأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا يحنس القصير بطريق العلمين، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار، والأنبا مينا أسقف برج العرب والعامرية.