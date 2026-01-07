قداسة البابا تواضروس يستقبل عددًا من الشخصيات العامة للتهنئة بالعيد | شاهد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، عددًا من المسؤولين والدبلوماسيين والشخصيات العامة، وهُم النائب د. محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والشيخ خميس العجرمي شيخ القبائل العربية البدوية والوفد المرافق له، والسيدة ليونورا رويدا سفيرة المكسيك، والسيد روبرتو إيبرت سفير تشيلي، والسيد ميجيل أليمان سفير البيرو، والسيد كارلوس أوليڤر كروز رئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة للهجرة في مصر، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية وعضو المجلس الأعلى لنقابة الأشراف ووزير الإعلام الأسبق، والدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم السابق، ورئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا، المستشار عدلى حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق، والدكتورة نادية زخاري مستشار المجلس القومي للمرأة ووزير البحث العلمي الأسبق، الدكتورة ليلى تكلا أستاذ القانون والإدارة، الذين أتوا تقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لقداسته.