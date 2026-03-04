قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران
القبض على سائق حنطور تحرش بفتاة أجنبية فى الأقصر
برلمان

خبير إدارة محلية: نحتاج لإجراء انتخابات المجالس الشعبية في أقرب وقت

رضا فرحات
رضا فرحات
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، أن المحليات تمثل الركيزة الأساسية في هيكل الدولة الإداري، كونها الأقرب إلى المواطن و الأكثر اتصالا باحتياجاته اليومية، وتوجيهات القيادة السياسية الأخيرة بضرورة إنجاز الاستحقاق الدستوري الخاص بـ انتخابات المجالس المحلية تعكس إرادة حقيقية لإعادة تفعيل هذا الملف الحيوي، ودفعه إلى صدارة أولويات الإصلاح المؤسسي.

وأوضح فرحات، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن إصلاح المحليات يجب أن ينطلق من رؤية شاملة تعيد تعريف دور الإدارة المحلية بوصفها شريكا تنمويا فاعلا، مشددا على أن تفعيل اللامركزية المالية والإدارية يمثل خطوة حاسمة نحو رفع كفاءة الإنفاق العام، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتحقيق عدالة توزيع الخدمات بين المحافظات والمراكز والقرى.

وأشار  إلى أن تحديث منظومة المحليات يتطلب العمل على عدة مسارات متوازية، في مقدمتها إعادة هيكلة الجهاز الإداري المحلي، ورفع كفاءة الكوادر من خلال برامج تدريب متخصصة، وتطبيق نظم التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، بما يسهم في تقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد الإداري.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن تمكين المجالس المحلية المنتخبة مستقبلا من أداء دورها الرقابي والتشريعي على المستوى المحلي سيشكل ركيزة أساسية في دعم منظومة المساءلة، مؤكدا أن المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتدعم الاستقرار المجتمعي كما شدد فرحات على أهمية منح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع في إدارة مواردها الذاتية، بما يسمح بتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وابتكار آليات تمويل محلية مستدامة، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الموازنة المركزية، وهو ما يحقق مرونة أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد خبير الإدارة المحلية على أن تطوير الإدارة المحلية ليس مجرد استحقاق دستوري، بل ضرورة تنموية وأمن قومي، لأن تحسين جودة الخدمات في الشارع المصري هو الاختبار الحقيقي لقدرة الدولة على تحقيق التنمية الشاملة، وترسيخ مفهوم الدولة القادرة على الاستجابة السريعة والفعالة لتطلعات مواطنيها.

المؤتمر حزب المؤتمر رضا فرحات المحليات المجالس المحلية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

الأهلي

إعلامي : الأهلي طلب تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز

تتبع إطارات السيارات

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

اورمان الشرقية

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد

صدى البلد يكرّم النجمة سلوى عثمان عن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

صدى البلد يكرّم النجمة سلوى عثمان عن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

